***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
17.09.2021 09:05
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964196
BIST
10:501.424
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 6,27
|Açılış
|: 1.424
|
|Önceki Kapanış
|: 1.418
|
1.426
En Düşük
1.419
10:508,5845
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,0587
|Açılış
|: 8,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4330
|
8,5947
En Düşük
8,5060
10:5010,1153
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0564
|Açılış
|: 9,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9550
|
10,1390
En Düşük
10,0237
10:50486,39
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 5,87
|Açılış
|: 486,35
|
|Önceki Kapanış
|: 480,52
|
487,20
En Düşük
480,15
BIST En Aktif Hisseler10:50
|TEZOL
|18,44
|10.086.035
|% 9,96
|
|GARFA
|10,28
|3.601.548
|% 9,95
|
|KLNMA
|23,98
|329.485
|% 8,31
|
|HURGZ
|2,35
|16.556.734
|% 5,38
|
|AKSA
|21,26
|30.131.244
|% 4,94
|
|NUGYO
|14,82
|14.348.717
|% -8,63
|
|ISKPL
|7,35
|108.143.545
|% -8,24
|
|COSMO
|9,76
|151.280
|% -8,01
|
|KTSKR
|66,45
|11.184.188
|% -7,84
|
|IHGZT
|1,08
|42.493.666
|% -6,90
|
|GARAN
|9,51
|359.033.854
|% 0,11
|
|THYAO
|12,58
|320.344.402
|% 0,88
|
|YKBNK
|2,47
|156.057.807
|% 0,00
|
|TUPRS
|109,70
|153.802.310
|% 1,48
|
|YEOTK
|53,75
|153.071.746
|% 3,76
|
|YKBNK
|2,47
|156.057.807
|% 0,00
|
|IHGZT
|1,08
|42.493.666
|% -6,90
|
|GARAN
|9,51
|359.033.854
|% 0,11
|
|THYAO
|12,58
|320.344.402
|% 0,88
|
|PETKM
|6,28
|140.941.359
|% 1,78
|
|10:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5837
|8,5845
|% 0,69
|
|Euro
|10,1102
|10,1153
|% 0,56
|
|Sterlin
|11,8075
|11,8667
|% 0,75
|
|Frank
|9,2269
|9,2825
|% 0,85
|
|Riyal
|2,2831
|2,2945
|% 0,76
|
|10:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.761
|1.761
|7,64
|
|Altın Gr.
|486
|486
|5,77
|
|Cumhuriyet
|3.192
|3.240
|-35,00
|
|Tam
|3.173
|3.255
|-36,43
|
|Yarım
|1.534
|1.575
|-17,63
|
|Çeyrek
|769
|787
|-8,81
|
|Gümüş.Ons
|22,95
|22,97
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,33
|6,34
|0,06
|
|B. Petrol
|75,36
|75,36
|-0,31
|