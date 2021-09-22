***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
22.09.2021 08:59
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964794
BIST
10:301.394
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 8,48
|Açılış
|: 1.393
|
|Önceki Kapanış
|: 1.386
|
1.396
En Düşük
1.392
10:308,6434
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0162
|Açılış
|: 8,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6480
|
8,6441
En Düşük
8,6023
10:3010,1465
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0293
|Açılış
|: 10,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1300
|
10,1529
En Düşük
10,0882
10:30493,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 1,19
|Açılış
|: 493,90
|
|Önceki Kapanış
|: 492,25
|
494,59
En Düşük
491,39
BIST En Aktif Hisseler10:30
|KIMMR
|3,85
|657.468
|% 10,00
|
|YEOTK
|60,50
|17.351.703
|% 10,00
|
|PENTA
|163,30
|9.863.949
|% 9,97
|
|MERIT
|16,80
|140.330
|% 7,35
|
|UNLU
|6,23
|35.388.668
|% 7,23
|
|NUGYO
|10,75
|15.271.290
|% -9,74
|
|DOBUR
|20,60
|72.910
|% -6,36
|
|AVGYO
|2,32
|21.983.057
|% -6,07
|
|BJKAS
|6,46
|56.292.329
|% -4,58
|
|DOKTA
|28,52
|13.376
|% -3,97
|
|EREGL
|16,42
|206.913.596
|% 2,24
|
|TEZOL
|17,66
|204.760.901
|% 4,81
|
|KRDMD
|6,43
|179.490.507
|% 1,90
|
|THYAO
|13,04
|172.093.024
|% -0,08
|
|GARAN
|9,26
|149.335.391
|% 0,87
|
|YKBNK
|2,41
|73.361.335
|% 1,26
|
|KRDMD
|6,43
|179.490.507
|% 1,90
|
|SKBNK
|1,00
|21.845.739
|% 1,01
|
|IZMDC
|2,41
|50.947.626
|% 2,99
|
|GARAN
|9,26
|149.335.391
|% 0,87
|
|10:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6405
|8,6434
|% 0,19
|
|Euro
|10,1380
|10,1465
|% 0,29
|
|Sterlin
|11,7400
|11,7989
|% -0,09
|
|Frank
|9,3058
|9,3618
|% 0,02
|
|Riyal
|2,2938
|2,3054
|% 0,02
|
|10:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.779
|1.779
|4,33
|
|Altın Gr.
|493
|493
|1,17
|
|Cumhuriyet
|3.266
|3.315
|19,00
|
|Tam
|3.250
|3.332
|18,07
|
|Yarım
|1.571
|1.612
|8,74
|
|Çeyrek
|788
|806
|4,37
|
|Gümüş.Ons
|22,80
|22,82
|0,33
|
|Gümüş Gr.
|6,33
|6,33
|0,08
|
|B. Petrol
|75,34
|75,34
|0,98
|
Seans Raporu
10:30
daha fazla
-
10:40XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 8, 82 artarak (% 0.59 ) 1, 494
-
10:40XU100
Endeks 1, 393 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 54 üstünde . İşlem hacmi 1, 668.00 milyon TL de
-
10:40ORCAY
Yüzde 6.00 oranında artışla 18.20 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 902, 140 adet işlem
-
10:39TEZOL
Yüzde 5.22 oranında artışla 17.73 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 154, 889 adet işlem
-
10:37PENTA
Yüzde 7.74 oranında artışla 160.00 lira fiyatla işlem gören hissede 47, 253 adet işlem