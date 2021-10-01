***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
01.10.2021 10:05
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Vadesi 30.09.2021 olan İş Yatırım Varantlarının itfası ile ilgili:
İş Yatırım Menkul Değerler A,Ş, tarafından ihraç edilmiş olan 30 Eylül 2021 vade tarihli yatırım kuruluşu varantlarının vade sonu dayanak gösterge uzlaşı değerleri Ek'teki tabloda verilmiştir.
Uzlaşı ödemesi sıfır olan varantlar dönüşüme konu olmadan itfa olmuştur, Dönüşüme konu varantlarla ilgili ödemeler 5 Ekim 2021 tarihinde MKK tarafından gerçekleştirilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966013
BIST
12:531.399
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -7,82
|Açılış
|: 1.399
|
|Önceki Kapanış
|: 1.406
|
1.401
En Düşük
1.395
12:538,8771
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0110
|Açılış
|: 8,8430
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8600
|
8,8958
En Düşük
8,8430
12:5310,2819
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0252
|Açılış
|: 10,2450
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2700
|
10,3222
En Düşük
10,2462
12:53500,17
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -1,58
|Açılış
|: 500,17
|
|Önceki Kapanış
|: 501,75
|
502,39
En Düşük
498,84
BIST En Aktif Hisseler12:53
|GARFA
|12,87
|4.496.944
|% 10,00
|
|KARYE
|17,50
|127.873.564
|% 9,99
|
|UZERB
|31,88
|236.550
|% 9,93
|
|AGYO
|2,81
|15.541.952
|% 9,77
|
|ALMAD
|1,95
|694.487
|% 9,55
|
|BIOEN
|29,82
|174.756.968
|% -9,96
|
|RALYH
|5,29
|156.060
|% -9,88
|
|EUYO
|3,46
|1.896.674
|% -7,24
|
|ISBIR
|57,00
|333.051
|% -7,17
|
|YEOTK
|71,80
|35.315.426
|% -6,87
|
|GARAN
|9,22
|604.021.889
|% -0,22
|
|SISE
|8,25
|560.070.809
|% 0,73
|
|MAREN
|8,73
|413.599.806
|% 5,05
|
|THYAO
|13,87
|385.255.259
|% -0,57
|
|YKBNK
|2,38
|292.892.207
|% -1,24
|
|YKBNK
|2,38
|292.892.207
|% -1,24
|
|KIMMR
|3,46
|246.040.545
|% 7,79
|
|SISE
|8,25
|560.070.809
|% 0,73
|
|GARAN
|9,22
|604.021.889
|% -0,22
|
|ODAS
|1,38
|68.463.613
|% 0,73
|
|12:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8737
|8,8771
|% -0,12
|
|Euro
|10,2697
|10,2819
|% -0,24
|
|Sterlin
|11,9150
|11,9747
|% -0,14
|
|Frank
|9,4649
|9,5219
|% -0,32
|
|Riyal
|2,3556
|2,3674
|% -0,22
|
|12:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.755
|1.756
|-1,45
|
|Altın Gr.
|500
|500
|-1,84
|
|Cumhuriyet
|3.307
|3.357
|6,00
|
|Tam
|3.292
|3.375
|6,81
|
|Yarım
|1.591
|1.632
|3,30
|
|Çeyrek
|798
|816
|1,65
|
|Gümüş.Ons
|22,20
|22,23
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,32
|6,33
|-0,01
|
|B. Petrol
|77,97
|77,97
|-0,34
|