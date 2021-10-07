***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
07.10.2021 16:49
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından ihraç edilecek olan 268 adet Yatırım Kuruluşu Varantı 08.10.2021 tarihinde BİST Kollektif Yatırım Ürünleri ve Yapılandırılmış Ürünler Pazarı'nda işlem görmeye başlayacaktır. İhraç edilecek olan Yatırım Kuruluşu Varantlarının ilk satış fiyatları aşağıdaki tabloda sunulmuştur. İlk satış fiyatı sadece seansın ilk açılışında uygulanacak fiyattır ve varantların borsada işlem görmeye başlamasından itibaren varant satış fiyatı değişiklik gösterebilecektir. Varant'ların seans boyunca ilk satış fiyatından ihraç edileceği kanısına varılmaması gerekmektedir. Varantlar'ın ihraç fiyatları sürekli olarak düzeltilecek ve açılış fiyatından işlem görmeyebilecektir. Satış fiyatının belirlenmesine ilişkin detaylı açıklama ilgili Sermaye Piyasası Aracı Notu'nun 5.3 numaralı bölümünde verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968066
BIST
16:571.395
En Yüksek
|Değişim
|: 1,67%
|| 22,97
|Açılış
|: 1.385
|
|Önceki Kapanış
|: 1.372
|
1.396
En Düşük
1.385
16:578,8804
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0101
|Açılış
|: 8,8750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8850
|
8,8863
En Düşük
8,8433
16:5710,2884
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0159
|Açılış
|: 10,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3060
En Düşük
10,2457
16:57502,27
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,55
|Açılış
|: 502,27
|
|Önceki Kapanış
|: 502,82
|
504,62
En Düşük
499,94
BIST En Aktif Hisseler16:57
|DOBUR
|29,04
|4.082.354
|% 10,00
|
|OZBAL
|16,61
|44.810.171
|% 10,00
|
|YUNSA
|17,60
|26.957.847
|% 10,00
|
|MERIT
|17,42
|5.284.181
|% 9,97
|
|SODSN
|24,10
|293.563
|% 9,95
|
|SEYKM
|16,20
|7.174.677
|% -10,00
|
|PAMEL
|47,98
|35.813.952
|% -9,98
|
|IDEAS
|47,94
|13.451.460
|% -9,97
|
|KTSKR
|35,96
|403.142.626
|% -9,96
|
|DZGYO
|1,70
|36.092.384
|% -9,57
|
|PETKM
|6,23
|1.925.727.192
|% 2,13
|
|GARAN
|9,35
|1.191.013.517
|% 1,41
|
|THYAO
|14,09
|787.133.211
|% 2,77
|
|EREGL
|16,85
|724.600.054
|% 4,33
|
|ASELS
|15,48
|684.715.842
|% 4,38
|
|PETKM
|6,23
|1.925.727.192
|% 2,13
|
|GARAN
|9,35
|1.191.013.517
|% 1,41
|
|ODAS
|1,45
|162.604.595
|% 2,11
|
|YKBNK
|2,39
|188.264.355
|% 1,27
|
|KRDMD
|6,38
|456.921.078
|% 4,42
|
|16:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8773
|8,8804
|% 0,11
|
|Euro
|10,2840
|10,2884
|% 0,15
|
|Sterlin
|12,0438
|12,1042
|% 0,23
|
|Frank
|9,5400
|9,5974
|% 0,11
|
|Riyal
|2,3599
|2,3718
|% 0,05
|
|16:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.759
|1.759
|-3,46
|
|Altın Gr.
|500
|501
|-2,25
|
|Cumhuriyet
|3.296
|3.330
|-51,00
|
|Tam
|3.302
|3.385
|-12,46
|
|Yarım
|1.596
|1.637
|-6,03
|
|Çeyrek
|800
|819
|-3,02
|
|Gümüş.Ons
|22,58
|22,60
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,41
|6,42
|-0,04
|
|B. Petrol
|80,64
|80,64
|-0,44
|
Seans Raporu
16:57
daha fazla
-
17:08ACSEL
Yüzde 7.04 oranında artışla 16.27 lira fiyatla işlem gören hissede 597, 730 adet işlem
-
17:06XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 30, 71 artarak (% 2.09 ) 1, 498
-
17:06XU100
Endeks 1, 395 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 72 üstünde . İşlem hacmi 12, 068.00 milyon TL de
-
17:06PRKAB
Yüzde 6.74 oranında artışla 19.64 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 160, 834 adet işlem
-
17:05KNFRT
Yüzde 8.82 oranında artışla 5.43 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 615, 564 adet işlem