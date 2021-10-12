***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
12.10.2021 08:53
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/969696
BIST
18:051.416
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.416
|
0
En Düşük
0
18:059,0304
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0292
|Açılış
|: 8,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9320
|
9,0362
En Düşük
8,9883
18:0510,4586
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0608
|Açılış
|: 10,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3400
|
10,4719
En Düşük
10,3841
18:05510,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 2,33
|Açılış
|: 510,06
|
|Önceki Kapanış
|: 507,73
|
510,91
En Düşük
506,34
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ADESE
|1,18
|5.356.180
|% 0,00
|
|ASELS
|15,82
|523.390.184
|% 0,00
|
|CIMSA
|31,62
|73.120.941
|% 0,00
|
|CCOLA
|82,95
|30.390.529
|% 0,00
|
|DIRIT
|4,80
|187.384
|% 0,00
|
|ADESE
|1,18
|5.356.180
|% 0,00
|
|ASELS
|15,82
|523.390.184
|% 0,00
|
|CIMSA
|31,62
|73.120.941
|% 0,00
|
|CCOLA
|82,95
|30.390.529
|% 0,00
|
|DIRIT
|4,80
|187.384
|% 0,00
|
|GARAN
|9,44
|1.356.070.580
|% 0,00
|
|KRDMD
|6,81
|946.559.178
|% 0,00
|
|EREGL
|17,56
|874.021.211
|% 0,00
|
|TUPRS
|125,80
|694.484.109
|% 0,00
|
|SISE
|8,12
|551.186.720
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,42
|385.141.392
|% 0,00
|
|GARAN
|9,44
|1.356.070.580
|% 0,00
|
|KRDMD
|6,81
|946.559.178
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,79
|232.723.027
|% 0,00
|
|ODAS
|1,52
|176.299.511
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,0309
|9,0345
|% 0,37
|
|Euro
|10,4501
|10,4583
|% 0,58
|
|Sterlin
|12,2176
|12,2788
|% 0,14
|
|Frank
|9,6817
|9,7400
|% 0,20
|
|Riyal
|2,3944
|2,4064
|% 0,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|510
|511
|2,83
|
|Cumhuriyet
|3.351
|3.402
|3,00
|
|Tam
|3.336
|3.420
|3,75
|
|Yarım
|1.612
|1.654
|1,82
|
|Çeyrek
|809
|827
|0,91
|
Seans Raporu
18:05
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