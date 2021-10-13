***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
13.10.2021 08:48
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/970088
BIST
11:181.427
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 10,20
|Açılış
|: 1.421
|
|Önceki Kapanış
|: 1.417
|
1.428
En Düşük
1.421
11:189,0264
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0087
|Açılış
|: 9,0150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0150
|
9,0465
En Düşük
9,0017
11:1810,4379
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0067
|Açılış
|: 10,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4000
|
10,4683
En Düşük
10,4123
11:18512,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 1,42
|Açılış
|: 512,81
|
|Önceki Kapanış
|: 511,38
|
513,09
En Düşük
510,84
BIST En Aktif Hisseler11:18
|LUKSK
|49,50
|8.753.851
|% 10,00
|
|YEOTK
|81,10
|126.598.620
|% 5,39
|
|MERIT
|24,40
|26.870.512
|% 5,35
|
|OZBAL
|17,98
|42.369.920
|% 4,84
|
|MANAS
|16,25
|23.416.199
|% 4,84
|
|PRKAB
|19,17
|4.051.100
|% -10,00
|
|AKFGY
|6,11
|41.842.353
|% -9,88
|
|YBTAS
|10.100,00
|20.200
|% -6,04
|
|KZBGY
|27,64
|40.347.926
|% -5,99
|
|KERVN
|0,60
|245.257
|% -4,76
|
|THYAO
|14,38
|682.861.176
|% 2,71
|
|FROTO
|168,80
|375.555.589
|% 4,52
|
|GARAN
|9,52
|328.815.881
|% 0,21
|
|KRDMD
|6,89
|309.919.726
|% 1,32
|
|EKGYO
|1,83
|244.984.254
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,83
|244.984.254
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,43
|149.305.223
|% 0,00
|
|THYAO
|14,38
|682.861.176
|% 2,71
|
|KRDMD
|6,89
|309.919.726
|% 1,32
|
|PETKM
|6,22
|223.161.396
|% 0,97
|
|11:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,0232
|9,0264
|% -0,10
|
|Euro
|10,4342
|10,4379
|% 0,06
|
|Sterlin
|12,2558
|12,3173
|% 0,13
|
|Frank
|9,6744
|9,7326
|% 0,06
|
|Riyal
|2,3981
|2,4102
|% -0,15
|
|11:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.768
|1.769
|8,13
|
|Altın Gr.
|513
|513
|1,56
|
|Cumhuriyet
|3.396
|3.447
|45,00
|
|Tam
|3.379
|3.464
|43,91
|
|Yarım
|1.633
|1.675
|21,24
|
|Çeyrek
|819
|838
|10,62
|
|Gümüş.Ons
|22,79
|22,82
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|6,61
|6,62
|0,06
|
|B. Petrol
|83,07
|83,07
|-0,35
|