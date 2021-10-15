***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
15.10.2021 09:12
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/970943
BIST
16:401.402
En Yüksek
|Değişim
|: -0,73%
|| -10,25
|Açılış
|: 1.417
|
|Önceki Kapanış
|: 1.412
|
1.422
En Düşük
1.397
16:409,2053
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0279
|Açılış
|: 9,1970
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1500
|
9,2427
En Düşük
9,1719
16:4010,6805
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0072
|Açılış
|: 10,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,6000
|
10,7441
En Düşük
10,6401
16:40523,96
En Yüksek
|Değişim
|: -1,18%
|| -6,27
|Açılış
|: 523,96
|
|Önceki Kapanış
|: 530,22
|
531,54
En Düşük
523,50
BIST En Aktif Hisseler16:40
|KERVN
|0,77
|2.231.055
|% 10,00
|
|CEOEM
|10,74
|131.411.620
|% 9,48
|
|MERIT
|28,66
|55.383.717
|% 8,15
|
|SARKY
|13,32
|42.613.359
|% 6,39
|
|KONTR
|63,00
|221.928.377
|% 6,33
|
|BAYRK
|8,91
|3.202.290
|% -10,00
|
|LUKSK
|49,02
|43.056.864
|% -9,97
|
|PRKAB
|15,64
|116.120.648
|% -9,96
|
|DOBUR
|27,70
|1.637.692
|% -9,95
|
|KZBGY
|28,60
|171.120.928
|% -9,95
|
|GARAN
|8,93
|2.142.564.224
|% -3,56
|
|THYAO
|14,39
|882.400.770
|% 0,63
|
|KRDMD
|6,90
|829.274.060
|% 2,22
|
|TUPRS
|128,30
|704.872.707
|% 2,64
|
|EREGL
|17,65
|676.878.591
|% 0,57
|
|EKGYO
|1,88
|611.074.029
|% 2,17
|
|GARAN
|8,93
|2.142.564.224
|% -3,56
|
|YKBNK
|2,34
|463.661.176
|% -2,09
|
|ODAS
|1,49
|233.011.233
|% 3,47
|
|KRDMD
|6,90
|829.274.060
|% 2,22
|
|16:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,2016
|9,2053
|% 0,30
|
|Euro
|10,6754
|10,6805
|% 0,07
|
|Sterlin
|12,6374
|12,7008
|% 0,96
|
|Frank
|9,9324
|9,9922
|% 0,32
|
|Riyal
|2,4513
|2,4636
|% 0,44
|
|16:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.767
|1.768
|-28,11
|
|Altın Gr.
|525
|525
|-5,55
|
|Cumhuriyet
|3.465
|3.517
|-42,00
|
|Tam
|3.451
|3.538
|-37,96
|
|Yarım
|1.668
|1.711
|-18,37
|
|Çeyrek
|837
|856
|-9,18
|
|Gümüş.Ons
|23,24
|23,27
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|6,90
|6,91
|-0,04
|
|B. Petrol
|84,84
|84,84
|0,84
|
Seans Raporu
16:40
daha fazla
-
16:52XU100
Endeks 1, 402 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 67 altında . İşlem hacmi 13, 849.00 milyon TL de
-
16:51PKART
Yüzde -5.90 oranında düşüşle 18.81 lira fiyatla işlem gören hissede 297, 922 adet işlem
-
16:50KGYO
Yüzde -3.83 oranında düşüşle 7.04 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 413, 503 adet işlem
-
16:48YEOTK
Yüzde -5.39 oranında düşüşle 72.85 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 627, 950 adet işlem
-
16:47
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TUPRS, EKGYO, PGSUS