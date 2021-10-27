***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
27.10.2021 09:58
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Vadesi 26.10.2021 olan İş Yatırım Varantlarının itfası ile ilgili:
İş Yatırım Menkul Değerler A,Ş, tarafından ihraç edilmiş olan 26 Ekim 2021 vade tarihli yatırım kuruluşu varantlarının vade sonu dayanak gösterge uzlaşı değerleri Ek'teki tabloda verilmiştir.
Uzlaşı ödemesi sıfır olan varantlar dönüşüme konu olmadan itfa olmuştur, Dönüşüme konu varantlarla ilgili ödemeler 2 Kasım 2021 tarihinde MKK tarafından gerçekleştirilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972672
BIST
12:051.503
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -5,77
|Açılış
|: 1.508
|
|Önceki Kapanış
|: 1.509
|
1.518
En Düşük
1.503
12:059,5098
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0259
|Açılış
|: 9,4850
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5050
|
9,5507
En Düşük
9,4605
12:0511,0550
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0120
|Açılış
|: 10,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 11,0250
|
11,1022
En Düşük
11,0003
12:05545,87
En Yüksek
|Değişim
|: -0,74%
|| -4,07
|Açılış
|: 545,87
|
|Önceki Kapanış
|: 549,94
|
550,73
En Düşük
543,55
BIST En Aktif Hisseler12:05
|HEDEF
|2,84
|2.894.806
|% 9,65
|
|ZRGYO
|1,82
|51.916.425
|% 9,64
|
|SEKUR
|20,88
|36.174.911
|% 8,98
|
|MAKTK
|3,58
|69.382.535
|% 7,19
|
|JANTS
|62,40
|115.404.997
|% 6,39
|
|KSTUR
|249,20
|98.185
|% -6,25
|
|BERA
|9,70
|137.079.474
|% -4,90
|
|OTKAR
|339,20
|87.181.506
|% -3,77
|
|ISGSY
|8,39
|104.962.020
|% -3,56
|
|ANGEN
|21,66
|89.442.100
|% -3,56
|
|GARAN
|9,41
|1.260.013.650
|% 1,84
|
|EREGL
|19,52
|669.584.109
|% -2,40
|
|ASELS
|16,39
|555.608.579
|% -3,42
|
|AKBNK
|5,70
|521.244.207
|% 2,15
|
|BIMAS
|62,45
|506.561.910
|% 0,48
|
|YKBNK
|2,62
|398.751.310
|% 0,77
|
|GARAN
|9,41
|1.260.013.650
|% 1,84
|
|EKGYO
|1,97
|238.325.357
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,70
|521.244.207
|% 2,15
|
|GLYHO
|1,93
|109.764.980
|% 1,05
|
|12:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,5090
|9,5098
|% -0,27
|
|Euro
|11,0451
|11,0550
|% -0,11
|
|Sterlin
|13,0040
|13,0693
|% -0,67
|
|Frank
|10,3103
|10,3724
|% -0,20
|
|Riyal
|2,5254
|2,5380
|% -0,41
|
|12:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.787
|1.788
|-5,05
|
|Altın Gr.
|545
|545
|-4,66
|
|Cumhuriyet
|3.602
|3.656
|-9,00
|
|Tam
|3.584
|3.674
|-6,46
|
|Yarım
|1.732
|1.777
|-3,12
|
|Çeyrek
|869
|889
|-1,56
|
|Gümüş.Ons
|23,92
|23,96
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|7,31
|7,32
|-0,10
|
|B. Petrol
|84,69
|84,69
|-0,96
|