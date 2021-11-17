***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
17.11.2021 09:35
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978228
BIST
18:051.686
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.686
|
0
En Düşük
0
18:0510,4170
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 0,1002
|Açılış
|: 10,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0150
|
10,4586
En Düşük
10,2960
18:0511,7799
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 0,0993
|Açılış
|: 11,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 11,4500
|
11,8279
En Düşük
11,6569
18:05622,79
En Yüksek
|Değişim
|: 1,48%
|| 9,08
|Açılış
|: 622,79
|
|Önceki Kapanış
|: 613,72
|
623,80
En Düşük
612,51
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BIMAS
|66,35
|524.752.527
|% 1,80
|
|ODAS
|1,55
|248.936.863
|% 0,00
|
|YEOTK
|52,45
|66.139.926
|% 0,00
|
|OZGYO
|1,67
|7.695.649
|% 0,00
|
|PRKAB
|37,00
|328.750.782
|% 0,00
|
|AKMGY
|38,64
|897.196
|% -0,78
|
|ODAS
|1,55
|248.936.863
|% 0,00
|
|YEOTK
|52,45
|66.139.926
|% 0,00
|
|OZGYO
|1,67
|7.695.649
|% 0,00
|
|PRKAB
|37,00
|328.750.782
|% 0,00
|
|GARAN
|12,07
|4.078.214.180
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,37
|3.151.501.608
|% 0,00
|
|AKBNK
|7,03
|2.863.038.564
|% 0,00
|
|PETKM
|7,93
|2.410.863.180
|% 0,00
|
|THYAO
|17,66
|1.821.650.403
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,37
|3.151.501.608
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,16
|497.620.384
|% 0,00
|
|AKBNK
|7,03
|2.863.038.564
|% 0,00
|
|GARAN
|12,07
|4.078.214.180
|% 0,00
|
|TSKB
|1,58
|503.202.154
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|10,4102
|10,4196
|% 1,00
|
|Euro
|11,7739
|11,7848
|% 0,89
|
|Sterlin
|13,9668
|14,0369
|% 1,17
|
|Frank
|11,1522
|11,2194
|% 1,02
|
|Riyal
|2,7709
|2,7848
|% 1,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.855
|1.855
|4,30
|
|Altın Gr.
|622
|622
|8,60
|
|Cumhuriyet
|4.071
|4.133
|106,00
|
|Tam
|4.051
|4.153
|105,97
|
|Yarım
|1.958
|2.009
|51,27
|
|Çeyrek
|982
|1.004
|25,63
|
|Gümüş.Ons
|24,97
|25,00
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|8,37
|8,38
|0,15
|
|B. Petrol
|81,62
|81,62
|-0,81
|