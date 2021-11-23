***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
23.11.2021 09:21
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979059
BIST
11:061.782
En Yüksek
|Değişim
|: 1,53%
|| 26,78
|Açılış
|: 1.757
|
|Önceki Kapanış
|: 1.755
|
1.783
En Düşük
1.757
11:0611,9840
En Yüksek
|Değişim
|: 5,07%
|| 0,5778
|Açılış
|: 11,2450
|
|Önceki Kapanış
|: 11,1500
|
11,9948
En Düşük
11,3504
11:0613,4994
En Yüksek
|Değişim
|: 5,28%
|| 0,6769
|Açılış
|: 12,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 12,5700
|
13,5137
En Düşük
12,7722
11:06689,92
En Yüksek
|Değişim
|: 4,16%
|| 27,57
|Açılış
|: 689,92
|
|Önceki Kapanış
|: 662,34
|
697,24
En Düşük
658,81
BIST En Aktif Hisseler11:04
|YBTAS
|12.111,00
|72.666
|% 10,00
|
|PENTA
|226,90
|3.340.774
|% 9,99
|
|PRKAB
|59,50
|94.956.953
|% 9,98
|
|TETMT
|253,40
|1.507.223
|% 9,98
|
|DITAS
|30,48
|17.218.399
|% 9,96
|
|BASGZ
|11,33
|402.071.524
|% -9,86
|
|KZBGY
|33,68
|9.552.890
|% -7,06
|
|GMTAS
|2,09
|1.432.643
|% -6,28
|
|ADESE
|1,01
|64.348.696
|% -5,61
|
|AVOD
|5,27
|19.300.542
|% -4,87
|
|SISE
|11,53
|811.950.473
|% 2,85
|
|KRDMD
|8,61
|672.629.192
|% 3,49
|
|EREGL
|22,74
|525.719.385
|% 5,47
|
|GARAN
|11,96
|478.484.679
|% 0,17
|
|BASGZ
|11,33
|402.071.524
|% -9,86
|
|KRDMD
|8,61
|672.629.192
|% 3,49
|
|SISE
|11,53
|811.950.473
|% 2,85
|
|ADESE
|1,01
|64.348.696
|% -5,61
|
|ODAS
|1,64
|95.247.654
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,53
|204.398.749
|% -0,28
|
|11:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,9498
|11,9909
|% 5,13
|
|Euro
|13,4594
|13,5060
|% 5,33
|
|Sterlin
|15,8262
|15,9055
|% 3,91
|
|Frank
|12,6689
|12,7453
|% 4,03
|
|Riyal
|3,1514
|3,1672
|% 3,96
|
|11:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.806
|1.807
|1,14
|
|Altın Gr.
|691
|691
|28,35
|
|Cumhuriyet
|4.353
|4.419
|-33,00
|
|Tam
|4.335
|4.446
|-26,06
|
|Yarım
|2.095
|2.151
|-12,61
|
|Çeyrek
|1.051
|1.075
|-6,30
|
|Gümüş.Ons
|24,05
|24,07
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|9,19
|9,20
|0,33
|
|B. Petrol
|79,17
|79,17
|-0,53
|
Seans Raporu
11:04
daha fazla
-
11:15IHAAS
Yüzde 5.59 oranında artışla 5.29 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 230, 620 adet işlem
-
11:14
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler HALKB, GUBRF, PGSUS
-
11:14XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 23, 59 artarak (% 1.52 ) 1, 581
-
11:14
Tavandan işlem gören hisse senedleri : YBTAS, KENT, TETMT, PENTA, DOBUR, FRIGO, PRKAB, DITAS
-
11:14
YBTAS, TETMT, AKSEN değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında