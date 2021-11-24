***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
24.11.2021 09:59
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979372
BIST
11:471.817
En Yüksek
|Değişim
|: 1,83%
|| 32,62
|Açılış
|: 1.799
|
|Önceki Kapanış
|: 1.785
|
1.835
En Düşük
1.799
11:4712,5976
En Yüksek
|Değişim
|: -1,64%
|| -0,2097
|Açılış
|: 12,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 12,5000
|
13,1843
En Düşük
12,3383
11:4714,1334
En Yüksek
|Değişim
|: -2,10%
|| -0,3039
|Açılış
|: 13,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,0500
|
14,8152
En Düşük
13,8636
11:47712,81
En Yüksek
|Değişim
|: -3,49%
|| -25,74
|Açılış
|: 712,81
|
|Önceki Kapanış
|: 738,55
|
760,92
En Düşük
712,81
BIST En Aktif Hisseler11:45
|PRKAB
|65,45
|22.083.354
|% 10,00
|
|RALYH
|14,74
|19.215.862
|% 10,00
|
|MIATK
|21,02
|11.079.936
|% 9,99
|
|TUCLK
|16,00
|41.785.229
|% 9,97
|
|DOBUR
|240,50
|6.009.374
|% 9,97
|
|YBTAS
|11.208,90
|190.551
|% -7,45
|
|KZBGY
|34,78
|26.135.748
|% -7,25
|
|GESAN
|23,90
|29.966.345
|% -5,08
|
|TETMT
|242,90
|11.366.082
|% -4,14
|
|TSPOR
|8,50
|360.226.903
|% -4,06
|
|GARAN
|11,78
|1.108.683.716
|% 1,82
|
|PETKM
|8,13
|931.103.542
|% 2,52
|
|KRDMD
|9,06
|903.537.032
|% 4,02
|
|YKBNK
|3,54
|891.518.155
|% 2,91
|
|SISE
|12,29
|772.899.990
|% 2,85
|
|YKBNK
|3,54
|891.518.155
|% 2,91
|
|EKGYO
|2,22
|330.880.399
|% 2,30
|
|PETKM
|8,13
|931.103.542
|% 2,52
|
|KRDMD
|9,06
|903.537.032
|% 4,02
|
|GARAN
|11,78
|1.108.683.716
|% 1,82
|
|11:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,4890
|12,5471
|% -2,03
|
|Euro
|14,0036
|14,0802
|% -2,47
|
|Sterlin
|16,6014
|16,6847
|% -2,97
|
|Frank
|13,2656
|13,3455
|% -3,08
|
|Riyal
|3,3067
|3,3233
|% -2,98
|
|11:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.791
|1.791
|0,81
|
|Altın Gr.
|724
|724
|-14,70
|
|Cumhuriyet
|4.757
|4.829
|410,00
|
|Tam
|4.730
|4.866
|419,80
|
|Yarım
|2.286
|2.354
|203,07
|
|Çeyrek
|1.147
|1.177
|101,53
|
|Gümüş.Ons
|23,60
|23,62
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|9,45
|9,46
|-0,31
|
|B. Petrol
|82,73
|82,73
|0,42
|
Seans Raporu
11:45
daha fazla
-
11:57GOZDE
Yüzde 5.40 oranında artışla 8.98 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 760, 269 adet işlem
-
11:56TRILC
Yüzde 7.22 oranında artışla 10.55 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 293, 531 adet işlem
-
11:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 41, 9 artarak (% 2.15 ) 1, 987
-
11:55
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse GARAN, PETKM, KRDMD
-
11:55XU100
Endeks 1, 826 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 33 üstünde . İşlem hacmi 14, 415.00 milyon TL de