***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
29.11.2021 09:00
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979956
BIST
18:051.776
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.776
|
0
En Düşük
0
18:0512,6461
En Yüksek
|Değişim
|: 2,24%
|| 0,2771
|Açılış
|: 12,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 12,3600
|
12,8144
En Düşük
12,3321
18:0514,2696
En Yüksek
|Değişim
|: 1,86%
|| 0,2606
|Açılış
|: 13,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 13,9500
|
14,4643
En Düşük
13,9221
18:05726,46
En Yüksek
|Değişim
|: 1,88%
|| 13,41
|Açılış
|: 726,46
|
|Önceki Kapanış
|: 713,05
|
739,84
En Düşük
707,61
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KONKA
|7,64
|208.187.453
|% 0,00
|
|KONKA
|7,64
|208.187.453
|% 0,00
|
|KONKA
|7,64
|208.187.453
|% 0,00
|
|KONKA
|7,64
|208.187.453
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,5970
|12,6552
|% 2,31
|
|Euro
|14,2160
|14,2806
|% 1,94
|
|Sterlin
|16,7334
|16,8174
|% 1,59
|
|Frank
|13,5472
|13,6288
|% 1,48
|
|Riyal
|3,3443
|3,3611
|% 1,73
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.795
|1.796
|2,96
|
|Altın Gr.
|732
|732
|19,07
|
|Cumhuriyet
|4.683
|4.754
|-64,00
|
|Tam
|4.662
|4.779
|130,55
|
|Yarım
|2.253
|2.312
|63,15
|
|Çeyrek
|1.130
|1.156
|31,57
|
|Gümüş.Ons
|23,39
|23,42
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|9,53
|9,54
|0,35
|
|B. Petrol
|74,21
|74,21
|2,62
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59CELHA
Yüzde -5.75 oranında düşüşle 7.21 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 083, 301 adet işlem
-
17:58KZBGY
Yüzde -7.11 oranında düşüşle 28.24 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 453, 946 adet işlem
-
17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -62, 61 kaybederek (% -3.17 ) 1, 909
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17:57XU100
Endeks 1, 772 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 58 altında . İşlem hacmi 30, 742.00 milyon TL de
-
17:56IHAAS
Yüzde -6.64 oranında düşüşle 5.91 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 984, 495 adet işlem