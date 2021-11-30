***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim









***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifikn TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarVadesi 30.11.2021 olan İş Yatırım Varantlarının itfası ile ilgili:İş Yatırım Menkul Değerler A,Ş, tarafından ihraç edilmiş olan 30 Kasım 2021 vade tarihli yatırım kuruluşu varantlarının vade sonu dayanak gösterge uzlaşı değerleri Ek'teki tabloda verilmiştir.Uzlaşı ödemesi sıfır olan varantlar dönüşüme konu olmadan itfa olmuştur, Dönüşüme konu varantlarla ilgili ödemeler 3 Aralık 2021 tarihinde MKK tarafından gerçekleştirilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980363BIST