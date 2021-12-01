***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
01.12.2021 09:54
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Vadesi 30.11.2021 olan İş Yatırım Varantlarının itfası ile ilgili:
İş Yatırım Menkul Değerler A,Ş, tarafından ihraç edilmiş olan 30 Kasım 2021 vade tarihli yatırım kuruluşu varantlarının vade sonu dayanak gösterge uzlaşı değerleri Ek'teki tabloda verilmiştir.
Uzlaşı ödemesi sıfır olan varantlar dönüşüme konu olmadan itfa olmuştur, Dönüşüme konu varantlarla ilgili ödemeler 3 Aralık 2021 tarihinde MKK tarafından gerçekleştirilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980408
BIST
11:151.854
En Yüksek
|Değişim
|: 2,45%
|| 44,26
|Açılış
|: 1.823
|
|Önceki Kapanış
|: 1.810
|
1.855
En Düşük
1.823
11:1513,6564
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0147
|Açılış
|: 13,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 13,0500
|
13,7313
En Düşük
12,9302
11:1515,4753
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0512
|Açılış
|: 15,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8300
|
15,5715
En Düşük
14,8683
11:15771,66
En Yüksek
|Değişim
|: -0,91%
|| -7,08
|Açılış
|: 771,66
|
|Önceki Kapanış
|: 778,74
|
782,53
En Düşük
738,14
BIST En Aktif Hisseler11:15
|ISBTR
|46.585,00
|326.095
|% 10,00
|
|SONME
|34,12
|1.044.925
|% 9,99
|
|COSMO
|10,57
|202.120
|% 9,99
|
|MIATK
|33,80
|19.902.644
|% 9,95
|
|AKFGY
|6,41
|20.768.642
|% 9,95
|
|KUTPO
|116,50
|57.602.961
|% -9,97
|
|RALYH
|19,23
|2.174.605
|% -9,97
|
|DOBUR
|212,30
|1.970.993
|% -9,97
|
|ATATP
|60,00
|7.733.466
|% -9,77
|
|PRKAB
|58,00
|42.700.296
|% -9,52
|
|THYAO
|18,10
|831.112.888
|% 5,11
|
|SISE
|13,15
|709.286.426
|% 4,78
|
|KRDMD
|8,91
|603.751.676
|% 4,21
|
|GARAN
|11,59
|590.673.544
|% 1,49
|
|SASA
|45,50
|540.584.183
|% 4,84
|
|TSKB
|1,50
|131.109.025
|% 1,35
|
|KRDMD
|8,91
|603.751.676
|% 4,21
|
|YKBNK
|3,25
|217.395.476
|% 2,52
|
|PETKM
|7,98
|524.912.749
|% 2,31
|
|EKGYO
|2,27
|144.349.027
|% 1,34
|
|11:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6001
|13,6564
|% -0,11
|
|Euro
|15,4028
|15,4753
|% -0,33
|
|Sterlin
|17,8824
|17,9720
|% -1,34
|
|Frank
|14,6174
|14,7054
|% -1,43
|
|Riyal
|3,5818
|3,5997
|% -1,39
|
|11:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.781
|1.781
|9,90
|
|Altın Gr.
|771
|771
|-7,29
|
|Cumhuriyet
|4.986
|5.061
|156,00
|
|Tam
|4.962
|5.088
|155,88
|
|Yarım
|2.398
|2.461
|75,41
|
|Çeyrek
|1.203
|1.231
|37,70
|
|Gümüş.Ons
|22,85
|22,88
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|9,90
|9,92
|-0,10
|
|B. Petrol
|72,04
|72,04
|2,81
|
Seans Raporu
11:15
daha fazla
-
11:31DITAS
Yüzde 9.25 oranında artışla 31.90 lira fiyatla işlem gören hissede 311, 793 adet işlem
-
11:30XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 52, 57 artarak (% 2.71 ) 1, 995
-
11:30
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, TRKCM, SISE
-
11:30XU100
Endeks 1, 853 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 4 üstünde . İşlem hacmi 9, 498.00 milyon TL de
-
11:26SARKY
Yüzde 7.39 oranında artışla 20.78 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 537, 495 adet işlem