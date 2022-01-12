***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
12.01.2022 09:09
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/992895
BIST
18:102.046
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 2.046
|
0
En Düşük
0
18:1013,7750
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0319
|Açılış
|: 13,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8700
|
13,8146
En Düşük
13,7216
18:1015,6832
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0165
|Açılış
|: 15,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6400
|
15,7199
En Düşük
15,5761
18:10804,70
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -4,01
|Açılış
|: 804,70
|
|Önceki Kapanış
|: 808,72
|
809,79
En Düşük
803,07
BIST En Aktif Hisseler18:10
|ARSAN
|5,35
|21.548.741
|% 33,63
|
|TCELL
|19,51
|206.407.681
|% 0,00
|
|USAK
|1,71
|118.131.165
|% 0,00
|
|TSPOR
|6,85
|283.443.573
|% 0,00
|
|ULKER
|18,41
|38.754.361
|% 0,00
|
|TTKOM
|10,75
|343.077.151
|% 0,00
|
|RYGYO
|3,63
|9.395.525
|% 0,00
|
|OZKGY
|7,27
|43.898.486
|% 0,00
|
|LKMNH
|12,62
|6.490.584
|% 0,00
|
|TRGYO
|4,48
|61.339.024
|% 0,00
|
|KRDMD
|12,64
|6.296.606.994
|% 0,00
|
|EREGL
|31,76
|5.220.723.742
|% 0,00
|
|THYAO
|26,90
|4.790.622.863
|% 0,00
|
|GARAN
|11,78
|2.719.397.460
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,75
|1.879.109.281
|% 0,00
|
|KRDMD
|12,64
|6.296.606.994
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,75
|1.879.109.281
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,37
|883.721.808
|% 0,00
|
|GARAN
|11,78
|2.719.397.460
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,08
|646.164.017
|% 0,00
|
|18:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7441
|13,7706
|% -0,26
|
|Euro
|15,6204
|15,6938
|% -0,04
|
|Sterlin
|18,7167
|18,8105
|% -0,18
|
|Frank
|14,8407
|14,9301
|% -0,25
|
|Riyal
|3,6549
|3,6732
|% -0,27
|
|18:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.820
|1.821
|-2,67
|
|Altın Gr.
|807
|807
|-1,73
|
|Cumhuriyet
|5.330
|5.411
|20,00
|
|Tam
|5.302
|5.435
|15,55
|
|Yarım
|2.563
|2.629
|7,52
|
|Çeyrek
|1.285
|1.314
|3,76
|
|Gümüş.Ons
|22,82
|22,84
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|10,11
|10,13
|0,02
|
|B. Petrol
|83,73
|83,73
|0,01
|