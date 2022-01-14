***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
14.01.2022 09:11
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/993798
BIST
11:572.069
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -1,47
|Açılış
|: 2.071
|
|Önceki Kapanış
|: 2.071
|
2.081
En Düşük
2.059
11:5713,5886
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0066
|Açılış
|: 13,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6000
|
13,6444
En Düşük
13,4816
11:5715,5845
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0029
|Açılış
|: 15,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5700
|
15,6726
En Düşük
15,4530
11:57795,73
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,41
|Açılış
|: 795,73
|
|Önceki Kapanış
|: 795,33
|
801,20
En Düşük
792,08
BIST En Aktif Hisseler11:55
|PKENT
|350,60
|28.028.117
|% 9,99
|
|QNBFB
|43,62
|182.986
|% 9,98
|
|EMNIS
|28,90
|1.821.307
|% 9,97
|
|DOAS
|49,52
|103.227.631
|% 8,93
|
|KLNMA
|17,96
|251.189
|% 8,26
|
|UZERB
|67,35
|980.751
|% -9,96
|
|BRMEN
|2,28
|572.075
|% -9,88
|
|INTEM
|97,00
|1.769.862
|% -9,43
|
|ERCB
|55,25
|11.556.987
|% -5,72
|
|DOBUR
|106,80
|6.174.501
|% -5,49
|
|THYAO
|28,68
|2.218.178.496
|% -0,35
|
|KRDMD
|13,24
|1.337.769.159
|% -0,82
|
|SISE
|15,13
|623.525.301
|% 0,53
|
|EREGL
|31,38
|586.414.604
|% -0,76
|
|KOZAL
|130,70
|532.542.950
|% 2,11
|
|EKGYO
|2,42
|435.656.447
|% 2,11
|
|YKBNK
|3,77
|388.304.627
|% -1,05
|
|KRDMD
|13,24
|1.337.769.159
|% -0,82
|
|THYAO
|28,68
|2.218.178.496
|% -0,35
|
|SKBNK
|1,06
|45.708.324
|% 0,00
|
|11:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5973
|13,6036
|% 0,16
|
|Euro
|15,5943
|15,6027
|% 0,14
|
|Sterlin
|18,5579
|18,6509
|% 0,04
|
|Frank
|14,8330
|14,9224
|% -0,04
|
|Riyal
|3,6012
|3,6193
|% -0,18
|
|11:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.825
|1.825
|3,33
|
|Altın Gr.
|797
|797
|1,32
|
|Cumhuriyet
|5.287
|5.366
|-80,00
|
|Tam
|5.261
|5.394
|-78,49
|
|Yarım
|2.543
|2.609
|-37,97
|
|Çeyrek
|1.275
|1.305
|-18,99
|
|Gümüş.Ons
|23,16
|23,19
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|10,11
|10,12
|0,04
|
|B. Petrol
|85,41
|85,41
|0,94
|