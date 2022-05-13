***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
13.05.2022 09:04
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030072
BIST
10:182.420
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 29,00
|Açılış
|: 2.416
|
|Önceki Kapanış
|: 2.391
|
2.422
En Düşük
2.412
10:1815,4626
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0786
|Açılış
|: 15,4480
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4100
|
15,5144
En Düşük
15,3668
10:1816,1179
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,1121
|Açılış
|: 16,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2500
|
16,1945
En Düşük
15,9645
10:18906,74
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 7,14
|Açılış
|: 906,74
|
|Önceki Kapanış
|: 899,59
|
910,09
En Düşük
897,51
BIST En Aktif Hisseler10:16
|KENT
|188,20
|374.518
|% 9,99
|
|IMASM
|32,06
|3.181.186
|% 9,95
|
|GLBMD
|7,86
|4.649.795
|% 9,93
|
|KZBGY
|73,10
|5.687.543
|% 6,87
|
|ALMAD
|2,50
|241.440
|% 6,38
|
|UFUK
|40,88
|226.434
|% -10,00
|
|KAPLM
|62,70
|2.440.221
|% -9,98
|
|LIDFA
|5,59
|985.170
|% -9,98
|
|SELVA
|11,54
|777.438
|% -9,98
|
|PKENT
|167,40
|35.579.195
|% -9,95
|
|THYAO
|42,56
|537.541.894
|% 1,67
|
|SAHOL
|19,23
|426.435.957
|% 1,48
|
|SISE
|19,90
|367.260.572
|% 1,53
|
|ASELS
|23,12
|236.177.655
|% 2,12
|
|KRDMD
|15,96
|206.884.245
|% 1,20
|
|EKGYO
|2,70
|67.315.818
|% 1,12
|
|DOHOL
|3,72
|82.298.153
|% 2,20
|
|SAHOL
|19,23
|426.435.957
|% 1,48
|
|SISE
|19,90
|367.260.572
|% 1,53
|
|KRDMD
|15,96
|206.884.245
|% 1,20
|
|10:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.824
|1.825
|2,93
|
|Altın Gr.
|905
|905
|5,82
|
|Cumhuriyet
|6.110
|6.202
|-61,00
|
|Tam
|6.085
|6.239
|-52,70
|
|Yarım
|2.941
|3.018
|-25,49
|
|Çeyrek
|1.475
|1.509
|-12,75
|
|Gümüş.Ons
|20,82
|20,84
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|10,33
|10,34
|0,12
|
|B. Petrol
|108
|108
|1,02
|