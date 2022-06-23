***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
23.06.2022 09:12
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038824
BIST
18:052.574
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 2.574
|
0
En Düşük
0
18:0517,3621
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0223
|Açılış
|: 17,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3500
|
17,3705
En Düşük
17,3014
18:0518,3722
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0421
|Açılış
|: 18,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,3862
En Düşük
18,2968
18:051.023,58
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,14
|Açılış
|: 1.023,58
|
|Önceki Kapanış
|: 1.023,71
|
1.026,68
En Düşük
1.020,30
BIST En Aktif Hisseler18:05
|YESIL
|1,44
|2.758.240
|% 0,00
|
|ULKER
|15,39
|25.617.919
|% 0,00
|
|TUPRS
|266,50
|723.802.343
|% 0,00
|
|USAK
|1,88
|12.582.367
|% 0,00
|
|YUNSA
|35,20
|37.207.873
|% 0,00
|
|YESIL
|1,44
|2.758.240
|% 0,00
|
|ULKER
|15,39
|25.617.919
|% 0,00
|
|TUPRS
|266,50
|723.802.343
|% 0,00
|
|USAK
|1,88
|12.582.367
|% 0,00
|
|YUNSA
|35,20
|37.207.873
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,92
|1.148.954.199
|% 0,00
|
|ODAS
|3,15
|722.814.862
|% 0,00
|
|KOZAL
|192,70
|708.334.348
|% 0,00
|
|PGSUS
|187,50
|543.474.287
|% 0,00
|
|TTKOM
|9,51
|513.989.386
|% 0,00
|
|ODAS
|3,15
|722.814.862
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,64
|301.399.808
|% 0,00
|
|FORMT
|1,78
|126.908.572
|% 0,00
|
|HALKB
|5,64
|388.602.359
|% 0,00
|
|VAKBN
|4,17
|233.288.706
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3518
|17,3564
|% 0,10
|
|Euro
|18,3517
|18,3772
|% 0,26
|
|Sterlin
|21,1880
|21,2943
|% 0,05
|
|Frank
|17,9752
|18,0835
|% 0,15
|
|Riyal
|4,6116
|4,6347
|% 0,20
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.834
|1.834
|-3,62
|
|Altın Gr.
|1.023
|1.024
|-0,14
|
|Cumhuriyet
|6.843
|6.946
|19,00
|
|Tam
|6.788
|6.893
|-25,00
|
|Yarım
|3.333
|3.372
|-12,00
|
|Çeyrek
|1.669
|1.685
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|21,31
|21,35
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|11,91
|11,93
|-0,02
|
|B. Petrol
|110
|110
|-1,30
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58DOAS
Yüzde 6.23 oranında artışla 83.60 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 929, 641 adet işlem
-
17:57SUWEN
Yüzde 5.74 oranında artışla 19.15 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 364, 616 adet işlem
-
17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KCHOL, FROTO, SAHOL
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 6, 07 artarak (% 0.26 ) 2, 315
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MAKIM, BAYRK, DGGYO