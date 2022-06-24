***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
24.06.2022 08:38
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039030
BIST
10:122.551
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 7,56
|Açılış
|: 2.555
|
|Önceki Kapanış
|: 2.543
|
2.558
En Düşük
2.549
10:1217,3704
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0179
|Açılış
|: 109,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 110,0500
|
17,3777
En Düşük
17,2992
10:1218,2942
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0163
|Açılış
|: 23,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 23,4900
|
18,3233
En Düşük
18,2245
10:121.017,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 1,69
|Açılış
|: 11,68
|
|Önceki Kapanış
|: 11,69
|
11,82
En Düşük
11,60
BIST En Aktif Hisseler10:10
|MAKIM
|15,37
|40.817.346
|% 8,62
|
|RTALB
|14,73
|10.598.860
|% 6,05
|
|BASCM
|3,35
|41.935
|% 4,69
|
|TDGYO
|7,56
|594.314
|% 4,28
|
|GENTS
|4,88
|3.410.647
|% 4,05
|
|MZHLD
|93,00
|4.253.169
|% -6,06
|
|VKING
|6,04
|507.519
|% -4,43
|
|BRKO
|1,40
|31.763
|% -4,11
|
|ETYAT
|3,04
|210.682
|% -4,10
|
|CASA
|115,00
|15.870
|% -2,46
|
|THYAO
|50,80
|250.322.380
|% 0,49
|
|SISE
|21,64
|72.971.054
|% 0,37
|
|SASA
|44,98
|71.744.555
|% 0,18
|
|EREGL
|27,62
|66.078.247
|% 0,15
|
|BERA
|14,78
|59.416.927
|% 1,72
|
|IHLAS
|0,54
|17.191.832
|% 1,89
|
|EKGYO
|2,60
|48.461.499
|% 0,39
|
|ODAS
|3,26
|38.638.274
|% 0,62
|
|DOHOL
|3,90
|45.507.758
|% 0,26
|
|YKBNK
|4,84
|49.198.861
|% 0,00
|
|10:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3643
|17,3692
|% 0,10
|
|Euro
|18,2768
|18,2963
|% 0,10
|
|Sterlin
|21,2342
|21,3407
|% 0,21
|
|Frank
|18,0156
|18,1241
|% 0,35
|
|Riyal
|4,6173
|4,6404
|% 0,25
|
|10:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.823
|1.823
|0,60
|
|Altın Gr.
|1.017
|1.017
|1,12
|
|Cumhuriyet
|6.844
|6.947
|1,00
|
|Tam
|6.747
|6.854
|-8,00
|
|Yarım
|3.312
|3.352
|-4,00
|
|Çeyrek
|1.659
|1.676
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|20,90
|20,93
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|11,65
|11,67
|-0,03
|
|B. Petrol
|110
|110
|-0,27
|
Seans Raporu
10:10
daha fazla
-
10:24GLRYH
Yüzde 4.11 oranında artışla 3.29 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 180, 170 adet işlem
-
10:23XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 10, 07 artarak (% 0.36 ) 2, 784
-
10:23
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, GUSGR, SODA
-
10:23
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse TRKCM, SODA, GUSGR
-
10:23XU100
Endeks 2, 553 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 39 üstünde . İşlem hacmi 1, 877.00 milyon TL de