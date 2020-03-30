***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuzun 30.03.2020 tarihli kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca-Denetimden Sorumlu Komite Üyeleri olarak Sayın Ali Hakan Kara, Sayın İzzet Selim Yenel ve Sayın Hasan Emre Aydın'ın görevlendirilmelerine, Denetimden Sorumu Komite Başkanı olarak Sayın Ali Hakan Kara'nın atanmasına,-Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeleri olarak Sayın İzzet Selim Yenel, Sayın Volkan Kublay ve Genel Müdür Yardımcısı Sayın Kenan Ayvacı'nın görevlendirilmelerine, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı olarak Sayın İzzet Selim Yenel'in atanmasına,-Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeleri olarak Sayın Hasan Emre Aydın ve Sa