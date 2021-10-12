***IYM* *ISMEN* *OZBAL*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Bildirimi









***IYM******ISMEN******OZBAL*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Bildirimi )İlgili Şirketler [OZBAL]İlgili Fonlar []TürkçeToptan Alış Satış İşlemiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarÖzbal Çelik Boru Sanayi Ticaret ve Taahhüt A.Ş. ("ÖZBAL") ortaklarından Yağmur Atacan (2.080.000 TL nominal değerli B grubu pay), Timur Büyük (1.085.000 TL nominal değerli B grubu pay), Erdem Kumcu (1.510.000 TL nominal değerli B grubu pay) ve Vedat Levi (3.610.000 TL nominal değerli B grubu pay)'nin sahip oldukları Şirket sermayesinin %18,86'sına tekabül eden toplam 8.285.000 TL nominal değerli paylar, 1 TL nominal değerli pay için 14,17 TL fiyatla Ek 1'de bilgileri yer alan 13 alıcıya HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Phillip Capital Menkul Değerler A.Ş., İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Tacirler Menkul Değerler A.Ş. (satıcı üyeler) ve İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (alıcı üye) aracılığıyla toptan alış satış işlemleri kapsamında satılacaktır.Satılacak 8.285.000 TL nominal değerli B grubu paylar halihazırda "Borsa'da işlem gören nitelikte"dir.Söz konusu işlemde beher pay bedeli başvuru tarihi itibariyle bir önceki haftanın son iş gününden geriye doğru ağırlıklı ortalama fiyatlar alınarak belirlenmiştir.Satış işleminin 14 Ekim 2021 tarihinde ve işlemin takasının da Takasbank ve MKK nezdinde gerçekleştirilmesi öngörülmektedir.Satışa konu paylar üzerinde devir veya satışı engelleyici rehin, haciz, teminat vb. herhangi bir kayıt bulunmamaktadır.Söz konusu işlemin Borsa İstanbul A.Ş. Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedür kapsamında gerçekleştirilmesi için bugün (12.10.2021) Borsa İstanbul'a başvuru yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/969785BIST