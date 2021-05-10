***IYM* *ISMEN* *PENTA*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin
10.05.2021 08:30
***IYM******ISMEN******PENTA*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim )
İlgili Şirketler [PENTA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Açıklamalar
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım Ticaret A.Ş. paylarının halka arzında satışa sunulan 18.378.752 TL nominal değerli payların %5'inden fazlasını alan gerçek veya tüzel kişiler aşağıdaki tabloda sunulmaktadır:
Bildirim İçeriği
Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler
Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler
Adı veya Unvanı Satın Alınan Nominal Tutar (TL) Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının Nominal Tutarına Oranı (%) Faaliyet Konusu Faaliyet Gösterdiği Ülke Sermaye Piyasası Aracının Alım Amacı
İstanbul Portföy Yıldız Serbest Özel Fon 10.024.600 % 54,54 Fon Yönetimi Türkiye Kendi Nam/ Hesabına
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935551
BIST
11:161.455
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 13,58
|Açılış
|: 1.449
|
|Önceki Kapanış
|: 1.441
|
1.455
En Düşük
1.448
11:168,2589
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0249
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,2828
En Düşük
8,2246
11:1610,0480
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0212
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0806
En Düşük
10,0015
11:16487,89
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 3,10
|Açılış
|: 487,89
|
|Önceki Kapanış
|: 484,79
|
488,86
En Düşük
484,13
BIST En Aktif Hisseler11:14
|MMCAS
|8,25
|60.992
|% 10,00
|
|TGSAS
|15,25
|7.139.976
|% 9,95
|
|YONGA
|28,40
|403.763
|% 9,91
|
|AYES
|23,96
|1.083.639
|% 8,91
|
|CASA
|157,00
|216.189
|% 8,28
|
|VAKFN
|13,99
|1.789.615
|% -9,97
|
|BRKO
|1,09
|159.724
|% -9,92
|
|TACTR
|25,20
|340.578
|% -7,35
|
|PEKGY
|1,29
|28.318.283
|% -6,52
|
|NETAS
|23,40
|22.584.692
|% -5,87
|
|GARAN
|7,68
|510.897.584
|% -0,52
|
|THYAO
|13,25
|507.969.301
|% 2,00
|
|SISE
|7,75
|391.644.381
|% 1,97
|
|KOZAL
|130,30
|379.269.419
|% 0,85
|
|PETKM
|6,57
|363.433.810
|% 0,61
|
|EKGYO
|1,88
|171.235.459
|% 2,17
|
|GARAN
|7,68
|510.897.584
|% -0,52
|
|PETKM
|6,57
|363.433.810
|% 0,61
|
|YKBNK
|2,12
|116.233.506
|% -0,47
|
|SISE
|7,75
|391.644.381
|% 1,97
|
|11:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2553
|8,2584
|% 0,30
|
|Euro
|10,0403
|10,0481
|% 0,21
|
|Sterlin
|11,5985
|11,6567
|% 1,02
|
|Frank
|9,1357
|9,1908
|% 0,35
|
|Riyal
|2,1984
|2,2094
|% 0,43
|
|11:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.836
|1.836
|4,99
|
|Altın Gr.
|487
|488
|2,72
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|27,67
|27,69
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|7,34
|7,35
|0,08
|
|B. Petrol
|68,75
|68,75
|0,47
|
Seans Raporu
11:14
daha fazla
-
11:24AGHOL
Yüzde 5.18 oranında artışla 25.20 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 329, 200 adet işlem
-
11:23
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TAVHL, PGSUS, TTKOM
-
11:23XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 10, 91 artarak (% 0.87 ) 1, 258
-
11:23
BRKSN, FENER, SAMAT değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
11:23
SONME, BIOEN, KLNMA değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında