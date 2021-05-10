***IYM* *ISMEN* *PENTA*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin









***IYM******ISMEN******PENTA*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim )İlgili Şirketler [PENTA]İlgili Fonlar []TürkçeHalka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi10.05.2021 08:30:33Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)AçıklamalarPenta Teknoloji Ürünleri Dağıtım Ticaret A.Ş. paylarının halka arzında satışa sunulan 18.378.752 TL nominal değerli payların %5'inden fazlasını alan gerçek veya tüzel kişiler aşağıdaki tabloda sunulmaktadır:Bildirim İçeriğiSatışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel KişilerSatışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel KişilerAdı veya Unvanı Satın Alınan Nominal Tutar (TL) Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının Nominal Tutarına Oranı (%) Faaliyet Konusu Faaliyet Gösterdiği Ülke Sermaye Piyasası Aracının Alım Amacıİstanbul Portföy Yıldız Serbest Özel Fon 8.974.600 % 48,83 Fon Yönetimi Türkiye Kendi Nam/ Hesabınaİstanbul Portföy İkinci Serbest Fon 1.610.000 % 8,76 Fon Yönetimi Türkiye Kendi Nam/ Hesabınahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935618BIST