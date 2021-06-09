***IYM* *ISMEN* *PENTA*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***IYM******ISMEN******PENTA*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [PENTA]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarKonsorsiyum Lideri olarak görev aldığımız Penta paylarının ilk halka arzı kapsamında, bahse konu halka arza ilişkin İzahnamede de belirtildiği üzere, Penta paylarının Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 30 gün süresince Kurumumuz tarafından Penta paylarına yönelik fiyat istikrarı işlemlerinde bulunulabilecektir.Kurumumuz bu görevi gereği Penta paylarına yönelik fiyat istikrarını sağlayıcı işlemler gerçekleştirmiş olup, Merkezi Kayıt Kuruluşu ("MKK") tarafından 9 Haziran 2021 tarihli Kamuyu Aydınlatma Platformu ("KAP") Duyurusu'nda belirtilen Kurumumuzun %5,06 oranındaki Penta pay sahipliği, fiyat istikrarı işlemleri kapsamında yapılan bu pay alımları sonucu oluşmuştur. Kurumumuzun gerçekleştirdiği fiyat istikrarı sağlayıcı işlemlere ilişkin özel durum açıklaması, mevzuat gereği fiyat istikrarı sürecinin sonunda Kurumumuz tarafından KAP'ta ayrıca yapılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941440BIST