***IYM* *ISMEN* *PENTA*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.06.2021 17:35
***IYM******ISMEN******PENTA*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Konsorsiyum Lideri olarak görev aldığımız Penta paylarının ilk halka arzı kapsamında, bahse konu halka arza ilişkin İzahnamede de belirtildiği üzere, Penta paylarının Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 30 gün süresince Kurumumuz tarafından Penta paylarına yönelik fiyat istikrarı işlemlerinde bulunulabilecektir.
Kurumumuz bu görevi gereği Penta paylarına yönelik fiyat istikrarını sağlayıcı işlemler gerçekleştirmiş olup, Merkezi Kayıt Kuruluşu ("MKK") tarafından 9 Haziran 2021 tarihli Kamuyu Aydınlatma Platformu ("KAP") Duyurusu'nda belirtilen Kurumumuzun %5,06 oranındaki Penta pay sahipliği, fiyat istikrarı işlemleri kapsamında yapılan bu pay alımları sonucu oluşmuştur. Kurumumuzun gerçekleştirdiği fiyat istikrarı sağlayıcı işlemlere ilişkin özel durum açıklaması, mevzuat gereği fiyat istikrarı sürecinin sonunda Kurumumuz tarafından KAP'ta ayrıca yapılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941440
BIST
18:051.457
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 7,51
|Açılış
|: 1.453
|
|Önceki Kapanış
|: 1.449
|
1.462
En Düşük
1.450
18:058,4229
En Yüksek
|Değişim
|: -1,94%
|| -0,1670
|Açılış
|: 8,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5750
|
8,5984
En Düşük
8,4184
18:0510,2702
En Yüksek
|Değişim
|: -1,88%
|| -0,1968
|Açılış
|: 10,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4600
|
10,4809
En Düşük
10,2647
18:05512,98
En Yüksek
|Değişim
|: -1,66%
|| -8,67
|Açılış
|: 512,98
|
|Önceki Kapanış
|: 521,64
|
521,79
En Düşük
510,20
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DIRIT
|5,50
|545.926
|% 10,00
|
|EMKEL
|2,09
|6.040.205
|% 10,00
|
|GSDDE
|6,71
|3.959.390
|% 10,00
|
|FENER
|36,54
|468.067.856
|% 9,99
|
|INTEM
|44,94
|14.057.825
|% 9,99
|
|YESIL
|3,51
|68.778.996
|% -10,00
|
|METUR
|6,31
|7.349.251
|% -9,99
|
|MERIT
|172,40
|1.985.134
|% -9,97
|
|ATATP
|31,62
|360.037.385
|% -9,97
|
|EPLAS
|27,50
|29.146.758
|% -9,95
|
|KOZAL
|128,40
|2.131.161.770
|% 2,31
|
|GARAN
|8,48
|1.597.653.056
|% 1,44
|
|THYAO
|14,43
|1.244.631.427
|% -0,89
|
|EKGYO
|2,16
|1.067.950.641
|% 5,88
|
|YKBNK
|2,29
|536.906.698
|% 0,88
|
|EKGYO
|2,16
|1.067.950.641
|% 5,88
|
|YKBNK
|2,29
|536.906.698
|% 0,88
|
|GARAN
|8,48
|1.597.653.056
|% 1,44
|
|IHLGM
|1,25
|157.217.778
|% 0,81
|
|TSKB
|1,40
|147.661.774
|% -0,71
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4184
|8,4229
|% -1,94
|
|Euro
|10,2626
|10,2702
|% -1,88
|
|Sterlin
|11,8933
|11,9529
|% -1,61
|
|Frank
|9,3715
|9,4280
|% -1,87
|
|Riyal
|2,2387
|2,2499
|% -1,97
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.893
|1.894
|5,02
|
|Altın Gr.
|513
|513
|-8,79
|
|Cumhuriyet
|3.401
|3.453
|-54,00
|
|Tam
|3.387
|3.474
|-50,14
|
|Yarım
|1.637
|1.681
|-24,26
|
|Çeyrek
|821
|840
|-12,13
|
|Gümüş.Ons
|27,88
|27,91
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|7,55
|7,56
|-0,12
|
|B. Petrol
|72,38
|72,38
|0,16
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59GSRAY
Yüzde 4.36 oranında artışla 3.59 lira fiyatla işlem gören hissede 58, 351, 238 adet işlem
-
17:57DZGYO
Yüzde 9.14 oranında artışla 2.15 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 243, 046 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 11, 86 artarak (% 0.77 ) 1, 562
-
17:56XU100
Endeks 1, 459 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 65 üstünde . İşlem hacmi 14, 857.00 milyon TL de
-
17:55BERA
Yüzde 6.17 oranında artışla 24.44 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 114, 062 adet işlem