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***IYM* *ISMEN* *SMRTG* *SMART*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında

17.03.2022 17:49
***IYM* *ISMEN* *SMRTG* *SMART*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Rapor


***IYM******ISMEN******SMRTG******SMART*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )

İlgili Şirketler [SMART, SMRTG]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.03.2022 18:01:53
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Ar-Ge Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.  Fiyat Tespit Raporu Görüşü ektedir.
15.03.2022 tarihi saat 18:01:53 de yayınlanan duyuruda sehven ilgili şirket bilgisi SMRTG yerine SMART olarak seçilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011160


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PENTA 346,50 50.214.725 % 10,00  
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YEOTK 62,75 8.726.078 % 9,99  
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Euro 16,3369 16,3761 % 1,40  
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Frank 15,6464 15,7406 % 1,20  
Riyal 3,9124 3,9320 % 0,81  
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17:59 Alış Satış %  
Altın Ons 1.947 1.947 19,76  
Altın Gr. 922 923 17,85  
Cumhuriyet 6.085 6.177 75,00  
Tam 6.057 6.210 75,90  
Yarım 2.928 3.004 36,72  
Çeyrek 1.468 1.502 18,35  
Gümüş.Ons 25,47 25,50 0,39  
Gümüş Gr. 12,07 12,09 0,29  
B. Petrol 106 106 8,07  
Seans Raporu 17:59
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