***IYM* *ISMEN* *SMRTG* *SMART*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında









***IYM******ISMEN******SMRTG******SMART*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )İlgili Şirketler [SMART, SMRTG]İlgili Fonlar []TürkçeFiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi15.03.2022 18:01:53Bildirim İçeriğiAçıklamalarSmart Güneş Enerjisi Teknolojileri Ar-Ge Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. Fiyat Tespit Raporu Görüşü ektedir.15.03.2022 tarihi saat 18:01:53 de yayınlanan duyuruda sehven ilgili şirket bilgisi SMRTG yerine SMART olarak seçilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011160BIST