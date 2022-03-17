***IYM* *ISMEN* *SMRTG* *SMART*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında
17.03.2022 17:49
***IYM******ISMEN******SMRTG******SMART*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
İlgili Şirketler [SMART, SMRTG]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.03.2022 18:01:53
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Ar-Ge Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. Fiyat Tespit Raporu Görüşü ektedir.
15.03.2022 tarihi saat 18:01:53 de yayınlanan duyuruda sehven ilgili şirket bilgisi SMRTG yerine SMART olarak seçilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011160
BIST
18:052.134
En Yüksek
|Değişim
|: 2,14%
|| 44,79
|Açılış
|: 2.104
|
|Önceki Kapanış
|: 2.089
|
2.136
En Düşük
2.104
18:0514,7467
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 0,1312
|Açılış
|: 14,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7000
|
14,8032
En Düşük
14,5578
18:0516,3744
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
|| 0,2239
|Açılış
|: 16,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1600
|
16,3962
En Düşük
16,0709
18:05921,98
En Yüksek
|Değişim
|: 1,91%
|| 17,29
|Açılış
|: 921,98
|
|Önceki Kapanış
|: 904,69
|
926,16
En Düşük
900,99
BIST En Aktif Hisseler17:59
|AVGYO
|3,19
|48.820.942
|% 10,00
|
|PENTA
|346,50
|50.214.725
|% 10,00
|
|PSGYO
|16,63
|160.968.110
|% 9,99
|
|YEOTK
|62,75
|8.726.078
|% 9,99
|
|GZNMI
|27,74
|101.316.659
|% 9,99
|
|PKENT
|393,30
|105.965.138
|% -9,98
|
|ORCAY
|20,80
|49.480.637
|% -9,96
|
|UTPYA
|11,30
|288.465
|% -5,83
|
|ULUFA
|2,84
|25.052.275
|% -4,05
|
|TETMT
|264,40
|10.111.986
|% -3,78
|
|KRDMD
|14,98
|3.448.033.900
|% 4,10
|
|EREGL
|35,78
|3.141.048.343
|% 4,38
|
|GARAN
|11,88
|2.884.281.479
|% 0,17
|
|THYAO
|27,84
|2.493.039.071
|% 0,51
|
|FROTO
|303,60
|1.801.096.660
|% 5,97
|
|DOHOL
|3,45
|983.844.357
|% 5,18
|
|GARAN
|11,88
|2.884.281.479
|% 0,17
|
|YKBNK
|3,89
|900.556.531
|% 2,37
|
|KRDMD
|14,98
|3.448.033.900
|% 4,10
|
|EKGYO
|2,25
|370.585.772
|% 0,90
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7297
|14,7441
|% 0,88
|
|Euro
|16,3369
|16,3761
|% 1,40
|
|Sterlin
|19,2579
|19,3545
|% 0,58
|
|Frank
|15,6464
|15,7406
|% 1,20
|
|Riyal
|3,9124
|3,9320
|% 0,81
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.947
|1.947
|19,76
|
|Altın Gr.
|922
|923
|17,85
|
|Cumhuriyet
|6.085
|6.177
|75,00
|
|Tam
|6.057
|6.210
|75,90
|
|Yarım
|2.928
|3.004
|36,72
|
|Çeyrek
|1.468
|1.502
|18,35
|
|Gümüş.Ons
|25,47
|25,50
|0,39
|
|Gümüş Gr.
|12,07
|12,09
|0,29
|
|B. Petrol
|106
|106
|8,07
|
Seans Raporu
17:59
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-
17:59RTALB
Yüzde 5.62 oranında artışla 17.10 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 036, 892 adet işlem
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17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 59, 6 artarak (% 2.55 ) 2, 399
-
17:56XU100
Endeks 2, 133 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 12 üstünde . İşlem hacmi 30, 585.00 milyon TL de
-
17:56AYEN
Yüzde 9.85 oranında artışla 12.05 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 161, 822 adet işlem
-
17:55AVGYO
Yüzde 10.00 oranında artışla 3.19 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 344, 970 adet işlem