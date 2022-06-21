***IYM* *KCAER* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir
21.06.2022 14:47
***IYM******KCAER******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş
Fiyat Tespit Raporu Görüşü ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038411
BIST
14:472.572
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 33,22
|Açılış
|: 2.557
|
|Önceki Kapanış
|: 2.539
|
2.577
En Düşük
2.551
14:4717,3541
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0225
|Açılış
|: 17,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3250
|
17,5404
En Düşük
17,2805
14:4718,3098
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0872
|Açılış
|: 18,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2200
|
18,5969
En Düşük
18,1722
14:471.022,82
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -1,63
|Açılış
|: 1.022,82
|
|Önceki Kapanış
|: 1.024,45
|
1.036,38
En Düşük
1.019,79
BIST En Aktif Hisseler14:45
|MAKIM
|11,70
|2.472.971
|% 9,96
|
|ULUSE
|184,30
|40.456.364
|% 9,96
|
|RODRG
|18,40
|2.481.427
|% 9,65
|
|BALAT
|12,01
|836.242
|% 9,48
|
|MAGEN
|14,34
|86.359.954
|% 8,64
|
|SNKRN
|29,62
|867.896
|% -9,97
|
|MMCAS
|2,97
|430.441
|% -8,05
|
|DIRIT
|2,79
|66.462
|% -3,79
|
|KENT
|170,20
|290.126
|% -3,46
|
|DENGE
|1,74
|4.419.562
|% -2,79
|
|THYAO
|51,95
|3.248.090.787
|% 2,16
|
|EREGL
|28,54
|2.711.490.755
|% 2,22
|
|SISE
|22,70
|1.215.041.786
|% 1,34
|
|SASA
|46,02
|1.109.719.142
|% 1,10
|
|AKBNK
|9,22
|916.458.413
|% 1,88
|
|YKBNK
|5,01
|769.661.793
|% 2,87
|
|ODAS
|3,11
|320.311.819
|% 0,65
|
|AKBNK
|9,22
|916.458.413
|% 1,88
|
|EKGYO
|2,65
|256.198.192
|% 1,15
|
|EREGL
|28,54
|2.711.490.755
|% 2,22
|
|14:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3487
|17,3510
|% 0,11
|
|Euro
|18,3053
|18,3168
|% 0,52
|
|Sterlin
|21,2117
|21,3181
|% 0,21
|
|Frank
|17,8530
|17,9606
|% 0,07
|
|Riyal
|4,6099
|4,6330
|% 0,09
|
|14:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.832
|1.832
|-5,64
|
|Altın Gr.
|1.023
|1.023
|-1,52
|
|Cumhuriyet
|6.804
|6.906
|-4,00
|
|Tam
|6.791
|6.888
|-16,00
|
|Yarım
|3.334
|3.369
|-8,00
|
|Çeyrek
|1.670
|1.684
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|21,63
|21,66
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|12,09
|12,11
|0,07
|
|B. Petrol
|116
|116
|1,65
|