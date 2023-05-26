***IYP* *GENTS* *BURCE* *SOKM* *ANELE* *KAYSE* *SASA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
26.05.2023 09:09
***IYP******GENTS******BURCE******SOKM******ANELE******KAYSE******SASA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [ANELE, BURCE, GENTS, KAYSE, SASA, SOKM]
İlgili Fonlar [IYP]
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılmış olması, ilgili kişilerin (a) bendi de dahil olmak üzere, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1153999
BIST
10:354.464
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 36,24
|Açılış
|: 4.442
|
|Önceki Kapanış
|: 4.428
|
4.465
En Düşük
4.437
10:3519,9876
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0597
|Açılış
|: 21,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 21,3000
|
20,3408
En Düşük
19,8993
10:3521,4758
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0479
|Açılış
|: 22,5500
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|Önceki Kapanış
|: 22,9000
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21,8075
En Düşük
21,3557
10:351.255,27
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 11,27
|Açılış
|: 1.255,16
|
|Önceki Kapanış
|: 1.244,00
|
1.274,05
En Düşük
1.242,19
BIST En Aktif Hisseler10:33
|PSDTC
|30,08
|3.720.525
|% 8,28
|
|PSDTC
|30,08
|3.720.525
|% 8,28
|
|PSDTC
|30,08
|3.720.525
|% 8,28
|
|PSDTC
|30,08
|3.720.525
|% 8,28
|
|MRGYO
|4,55
|9.245.019
|% 7,82
|
|MARKA
|19,05
|54.978
|% -9,97
|
|TBORG
|27,60
|195.518
|% -8,12
|
|SAMAT
|19,50
|92.686.912
|% -7,67
|
|ATSYH
|69,00
|272.343
|% -5,48
|
|BTCIM
|35,30
|2.475.266
|% -4,80
|
|THYAO
|136,00
|750.810.409
|% 1,42
|
|SMRTG
|77,10
|517.660.395
|% 3,35
|
|EKGYO
|6,54
|354.307.632
|% 1,24
|
|ASELS
|41,26
|294.237.672
|% 2,53
|
|KONTR
|121,40
|281.194.407
|% 6,87
|
|EKGYO
|6,54
|354.307.632
|% 1,24
|
|AVOD
|3,02
|104.649.167
|% 4,14
|
|HALKB
|12,08
|219.697.021
|% 1,00
|
|ISCTR
|10,46
|167.291.155
|% 0,38
|
|YKBNK
|9,03
|129.730.577
|% 0,11
|
|10:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,9853
|19,9928
|% 0,33
|
|Euro
|21,4609
|21,4704
|% 0,20
|
|Sterlin
|24,6104
|24,7339
|% 0,49
|
|Frank
|22,0188
|22,1514
|% 0,46
|
|Riyal
|5,3136
|5,3402
|% 0,25
|
|10:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.953
|1.953
|11,47
|
|Altın Gr.
|1.254
|1.254
|9,90
|
|Cumhuriyet
|9.164
|9.303
|-261,00
|
|Tam
|9.132
|9.382
|-233,64
|
|Yarım
|4.471
|4.605
|23,00
|
|Çeyrek
|2.242
|2.302
|11,00
|
|Gümüş.Ons
|23,06
|23,09
|0,34
|
|Gümüş Gr.
|14,81
|14,83
|0,25
|
|B. Petrol
|76,31
|76,31
|0,05
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