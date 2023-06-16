***IYP* *PENTA* *ALGYO* *BMSTL* *ALARK* *ANELE* *BMSCH*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu









***IYP******PENTA******ALGYO******BMSTL******ALARK******ANELE******BMSCH*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )İlgili Şirketler [ALGYO, ALARK, ANELE, BMSTL, BMSCH, PENTA]İlgili Fonlar [IYP]TürkçeKamuyu Aydınlatma Platformu DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi16.06.2023Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır. 16/06/2023 tarihli açıklamanın aynısı olup, BMSCH pay kodu eklenerek yeniden duyurulmuştur.Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1159309BIST