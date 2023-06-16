***IYP* *PENTA* *ALGYO* *BMSTL* *ALARK* *ANELE* *BMSCH*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
16.06.2023 09:27
***IYP******PENTA******ALGYO******BMSTL******ALARK******ANELE******BMSCH*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [ALGYO, ALARK, ANELE, BMSTL, BMSCH, PENTA]
İlgili Fonlar [IYP]
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.06.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır. 16/06/2023 tarihli açıklamanın aynısı olup, BMSCH pay kodu eklenerek yeniden duyurulmuştur.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1159309
BIST
10:015.518
En Düşük
|Değişim
|: 0,41%
|| 22,38
|Açılış
|: 5.519
|
|Önceki Kapanış
|: 5.495
|
5.509
En Yüksek
5.527
10:0123,6753
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0277
|Açılış
|: 23,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 23,5300
|
23,6847
En Düşük
23,4480
10:0125,9085
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0450
|Açılış
|: 25,5000
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|Önceki Kapanış
|: 25,5000
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26,0088
En Düşük
25,5487
10:011.492,69
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 3,15
|Açılış
|: 1.492,69
|
|Önceki Kapanış
|: 1.489,54
|
1.494,56
En Düşük
1.475,52
BIST En Aktif Hisseler10:01
|PASEU
|33,26
|5.992.321
|% 9,99
|
|FORTE
|16,12
|3.247.713
|% 9,96
|
|COSMO
|87,00
|3.641.927
|% 9,57
|
|METUR
|6,75
|4.615.907
|% 8,17
|
|ATLAS
|3,50
|8.309.354
|% 7,03
|
|IHAAS
|144,40
|45.396.116
|% -5,25
|
|EUHOL
|1,95
|52.572.905
|% -1,52
|
|GLRYH
|8,81
|191.450
|% -1,12
|
|MEPET
|4,80
|110.794
|% -0,83
|
|LUKSK
|26,60
|162.845
|% -0,82
|
|THYAO
|183,40
|7.453.102.126
|% 0,22
|
|AKBNK
|19,23
|4.623.098.742
|% 0,00
|
|YKBNK
|12,99
|4.071.650.070
|% 0,00
|
|GARAN
|30,88
|1.993.087.816
|% 0,72
|
|TUPRS
|74,65
|1.779.070.203
|% 0,34
|
|YKBNK
|12,99
|4.071.650.070
|% 0,00
|
|AKBNK
|19,23
|4.623.098.742
|% 0,00
|
|ZOREN
|3,03
|646.105.172
|% 0,00
|
|SKBNK
|2,62
|261.989.605
|% 0,38
|
|GARAN
|30,88
|1.993.087.816
|% 0,72
|
|10:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,6699
|23,6753
|% 0,12
|
|Euro
|25,9027
|25,9085
|% 0,17
|
|Sterlin
|30,2105
|30,3620
|% 0,18
|
|Frank
|26,4463
|26,6056
|% 0,07
|
|Riyal
|6,2925
|6,3241
|% 0,05
|
|10:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.962
|1.962
|3,92
|
|Altın Gr.
|1.493
|1.493
|3,51
|
|Cumhuriyet
|9.776
|9.924
|-78,00
|
|Tam
|9.722
|9.987
|-68,26
|
|Yarım
|4.772
|4.885
|1,00
|
|Çeyrek
|2.386
|2.443
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,97
|24,00
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|18,25
|18,26
|0,08
|
|B. Petrol
|75,78
|75,78
|0,11
|