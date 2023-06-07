***IYP* *PENTA* *ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Pay Satış Bilgi Formu









***IYP******PENTA******ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Pay Satış Bilgi Formu )İlgili Şirketler [PENTA]İlgili Fonlar [IYP]TürkçePay Satış Bilgi FormuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarFon portföyünde bulunan 80.433.779 TL nominal değerli (şirket sermayesinin % 20,44'ü) Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım Ticaret A.Ş. (PENTA) paylarından, ilgili şirketin sermayesinin % 10,16'sına denk gelen 40.000.000 TL nominal değerli kısmının, Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 27. maddesi hükümleri ve Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber'in "12.5.-Yatırım Fonları Tarafından Ortaklık Payları ile İlgili Yapılan İşlemlere İlişkin Esaslar" başlıklı maddesi çerçevesinde toptan satış pazarında herhangi bir on iki aylık dönemde satılabilmesini teminen hazırlanan pay satış bilgi formunun onaylanması talebiyle Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1156865BIST