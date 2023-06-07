***IYP* *PENTA* *ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Pay Satış Bilgi Formu
07.06.2023 18:30
***IYP******PENTA******ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Pay Satış Bilgi Formu )
İlgili Şirketler [PENTA]
İlgili Fonlar [IYP]
Türkçe
Pay Satış Bilgi Formu
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Fon portföyünde bulunan 80.433.779 TL nominal değerli (şirket sermayesinin % 20,44'ü) Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım Ticaret A.Ş. (PENTA) paylarından, ilgili şirketin sermayesinin % 10,16'sına denk gelen 40.000.000 TL nominal değerli kısmının, Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 27. maddesi hükümleri ve Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber'in "12.5.-Yatırım Fonları Tarafından Ortaklık Payları ile İlgili Yapılan İşlemlere İlişkin Esaslar" başlıklı maddesi çerçevesinde toptan satış pazarında herhangi bir on iki aylık dönemde satılabilmesini teminen hazırlanan pay satış bilgi formunun onaylanması talebiyle Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1156865
BIST
18:055.561
En Düşük
|Değişim
|: 3,20%
|| 172,38
|Açılış
|: 5.516
|
|Önceki Kapanış
|: 5.389
|
5.516
En Yüksek
5.609
18:0523,2139
En Yüksek
|Değişim
|: 7,63%
|| 1,6453
|Açılış
|: 23,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 21,8500
|
23,2881
En Düşük
21,5447
18:0525,0100
En Yüksek
|Değişim
|: 8,04%
|| 1,8619
|Açılış
|: 24,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 23,3000
|
25,1367
En Düşük
23,1104
18:051.448,58
En Yüksek
|Değişim
|: 6,41%
|| 87,31
|Açılış
|: 1.448,58
|
|Önceki Kapanış
|: 1.361,27
|
1.469,92
En Düşük
1.360,22
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DOCO
|2.990,50
|37.655.603
|% 10,00
|
|EMNIS
|48,84
|1.649.199
|% 10,00
|
|SNPAM
|13,09
|1.251.775
|% 10,00
|
|HURGZ
|4,40
|57.742.395
|% 10,00
|
|ALFAS
|369,80
|128.757.704
|% 9,99
|
|IMASM
|19,62
|888.487.841
|% -10,00
|
|DOGUB
|16,79
|57.547.066
|% -9,97
|
|OYLUM
|4,36
|198.469.183
|% -9,17
|
|KLRHO
|14,65
|791.125.617
|% -8,04
|
|ATSYH
|61,00
|4.155.890
|% -7,51
|
|THYAO
|172,50
|10.138.671.707
|% 4,29
|
|YKBNK
|12,11
|6.699.745.385
|% 1,34
|
|AKBNK
|18,39
|5.678.584.256
|% 1,94
|
|EKGYO
|7,97
|5.490.233.307
|% 6,98
|
|SISE
|45,74
|5.324.971.831
|% 6,67
|
|EKGYO
|7,97
|5.490.233.307
|% 6,98
|
|YKBNK
|12,11
|6.699.745.385
|% 1,34
|
|ISCTR
|13,28
|4.474.897.886
|% 4,16
|
|AKBNK
|18,39
|5.678.584.256
|% 1,94
|
|SKBNK
|2,51
|663.674.931
|% 1,62
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,1863
|23,2250
|% 7,68
|
|Euro
|24,9531
|25,0156
|% 8,07
|
|Sterlin
|28,7883
|28,9326
|% 7,79
|
|Frank
|25,4294
|25,5826
|% 7,46
|
|Riyal
|6,1675
|6,1984
|% 7,58
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.941
|1.941
|-22,25
|
|Altın Gr.
|1.449
|1.449
|87,85
|
|Cumhuriyet
|9.836
|9.985
|602,00
|
|Tam
|9.779
|10.046
|611,62
|
|Yarım
|4.753
|4.878
|251,00
|
|Çeyrek
|2.369
|2.439
|126,00
|
|Gümüş.Ons
|23,44
|23,46
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|17,49
|17,50
|1,14
|
|B. Petrol
|77,25
|77,25
|0,96
|