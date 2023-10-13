***IYP* *SOKM* *DERHL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
13.10.2023 08:58
***IYP******SOKM******DERHL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [DERHL, SOKM]
İlgili Fonlar [IYP]
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılmış olması, ilgili kişilerin (a) bendi de dahil olmak üzere, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1205588
BIST
'
11:278.156
En Düşük
|Değişim
|: -1,25%
|| -103,39
|Açılış
|: 8.242
|
|Önceki Kapanış
|: 8.259
|
8.127
En Yüksek
8.242
11:2727,8026
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0769
|Açılış
|: 27,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 27,7900
|
27,8897
En Düşük
27,6781
11:2729,3703
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0996
|Açılış
|: 29,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,3000
|
29,4513
En Düşük
29,1779
11:271.684,39
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 18,02
|Açılış
|: 1.684,39
|
|Önceki Kapanış
|: 1.666,37
|
1.684,94
En Düşük
1.663,40
BIST En Aktif Hisseler11:27
|BMSTL
|53,90
|45.765.439
|% 10,00
|
|MAALT
|901,30
|41.578.123
|% 10,00
|
|MRSHL
|1.355,80
|200.824.851
|% 10,00
|
|CMBTN
|1.208,70
|41.147.907
|% 9,99
|
|VERUS
|235,90
|21.453.617
|% 9,98
|
|CASA
|147,50
|6.789.425
|% -9,95
|
|TETMT
|2.115,00
|949.635
|% -9,54
|
|MIATK
|490,00
|24.965.990
|% -9,26
|
|ENSRI
|35,12
|195.378.827
|% -9,25
|
|IHAAS
|16,50
|136.449.101
|% -8,79
|
|THYAO
|221,80
|1.931.713.282
|% -1,47
|
|BRSAN
|972,20
|1.904.894.528
|% -1,63
|
|YKBNK
|18,92
|1.363.134.951
|% -2,27
|
|TUPRS
|146,10
|1.219.604.925
|% -0,75
|
|PETKM
|23,24
|864.097.127
|% -0,68
|
|ZOREN
|6,37
|730.141.134
|% 0,63
|
|YKBNK
|18,92
|1.363.134.951
|% -2,27
|
|EKGYO
|7,79
|549.441.609
|% -1,77
|
|ODAS
|13,46
|777.375.978
|% -0,52
|
|KATMR
|2,97
|124.965.181
|% -0,34
|
|11:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,7969
|27,8026
|% 0,28
|
|Euro
|29,3552
|29,3703
|% 0,34
|
|Sterlin
|33,8593
|34,0291
|% 0,60
|
|Frank
|30,5424
|30,7264
|% 0,46
|
|Riyal
|7,3887
|7,4257
|% 0,24
|
|11:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.884
|1.884
|15,45
|
|Altın Gr.
|1.683
|1.683
|16,83
|
|Cumhuriyet
|11.610
|11.786
|20,00
|
|Tam
|11.396
|11.489
|62,00
|
|Yarım
|5.716
|5.767
|32,00
|
|Çeyrek
|2.849
|2.883
|15,00
|
|Gümüş.Ons
|22,18
|22,20
|0,38
|
|Gümüş Gr.
|19,78
|19,80
|0,32
|
|B. Petrol
|87,92
|87,92
|1,92
|
Seans Raporu
11:27
daha fazla
-
11:42XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -97, 49 kaybederek (% -1.13 ) 8, 540
-
11:42XU100
Endeks 8, 148 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 35 altında . İşlem hacmi 30, 886.00 milyon TL de
-
11:42FONET
Yüzde -5.91 oranında düşüşle 25.78 lira fiyatla işlem gören hissede 781, 301 adet işlem
-
11:40DMRGD
Yüzde -6.94 oranında düşüşle 17.69 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 378, 361 adet işlem
-
11:39ALCAR
Yüzde -5.25 oranında düşüşle 1, 072.00 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 381 adet işlem