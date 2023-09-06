***IZENR* *OFSYM* *TATEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
06.09.2023 18:49
***IZENR******OFSYM******TATEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [IZENR, OFSYM, TATEN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında IZENR.E, OFSYM.E ve TATEN.E paylarında 07/09/2023 tarihli işlemlerden (seans başından) 06/10/2023 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır. İlgili payda halihazırda uygulanmakta olan ve VBTS kapsamında önceki aşamalarda tanımlanan tedbirler de (açığa satış ve kredili işlem yasağı tedbiri) brüt takas tedbirinin uygulandığı süre boyunca devam edecektir. Not: VBTS kapsamında getirilen tedbirler, payın işlem gördüğü pazarın/platformun işlem kuralları, pazar değişimi veya diğer nedenlerle uygulanan işlem esaslarından ayrı olarak değerlendirilir. Buna göre VBTS tedbirleri diğer düzenlemeler veya kararlarla uygulamaya alınan işlem esaslarının geçerlilik süresinden ayrı olarak tedbir süresinin sonuna kadar uygulanmaya devam eder. SPK'nın 06/02/2023 tarihli kararı uyarınca Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasasında ikinci bir duyuru yapılıncaya kadar tüm paylarda açığa satış işlemleri yasaklanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1192273
BIST
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18:058.182
En Düşük
|Değişim
|: -0,66%
|| -54,47
|Açılış
|: 8.292
|
|Önceki Kapanış
|: 8.236
|
8.128
En Yüksek
8.299
18:0526,8204
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0506
|Açılış
|: 26,8250
|
|Önceki Kapanış
|: 26,7950
|
26,8713
En Düşük
26,4038
18:0528,7538
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0326
|Açılış
|: 28,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7800
|
28,9675
En Düşük
28,4686
18:051.652,64
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -4,54
|Açılış
|: 1.652,64
|
|Önceki Kapanış
|: 1.657,18
|
1.663,56
En Düşük
1.634,64
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ARZUM
|56,10
|44.895.842
|% 10,00
|
|EGEEN
|7.909,00
|740.292.989
|% 10,00
|
|GRNYO
|11,00
|82.183.608
|% 10,00
|
|ISBTR
|102.307,50
|1.227.690
|% 10,00
|
|MIATK
|426,90
|545.283.458
|% 10,00
|
|KENT
|387,00
|4.723.006
|% -10,00
|
|ISKPL
|12,24
|42.624.752
|% -10,00
|
|BRSAN
|727,20
|411.352.238
|% -9,99
|
|CMENT
|181,50
|3.470.713
|% -9,97
|
|BALAT
|20,52
|4.010.194
|% -9,92
|
|ASELS
|41,18
|10.583.338.712
|% 6,96
|
|IZENR
|65,55
|9.407.877.120
|% -8,70
|
|EREGL
|46,46
|8.797.847.830
|% 1,00
|
|ISCTR
|24,56
|8.058.224.355
|% 4,16
|
|EKGYO
|9,24
|7.330.830.255
|% -2,12
|
|EKGYO
|9,24
|7.330.830.255
|% -2,12
|
|YKBNK
|16,89
|6.302.423.864
|% -1,46
|
|ISCTR
|24,56
|8.058.224.355
|% 4,16
|
|ZOREN
|4,83
|1.400.487.575
|% -1,63
|
|HALKB
|15,80
|4.192.057.658
|% 7,56
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,8159
|26,8234
|% 0,20
|
|Euro
|28,7503
|28,7574
|% 0,13
|
|Sterlin
|33,4163
|33,5839
|% -0,32
|
|Frank
|29,9316
|30,1119
|% -0,11
|
|Riyal
|7,1280
|7,1637
|% 0,21
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.917
|1.917
|-8,73
|
|Altın Gr.
|1.652
|1.653
|-4,65
|
|Cumhuriyet
|11.253
|11.423
|-22,00
|
|Tam
|10.988
|11.095
|-49,00
|
|Yarım
|5.511
|5.569
|-33,00
|
|Çeyrek
|2.747
|2.784
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|23,10
|23,12
|-0,43
|
|Gümüş Gr.
|19,91
|19,93
|-0,33
|
|B. Petrol
|90,05
|90,05
|0,01
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59IMASM
Yüzde -3.54 oranında düşüşle 18.52 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 743, 180 adet işlem
-
17:58SAYAS
Yüzde -3.08 oranında düşüşle 77.05 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 178, 937 adet işlem
-
17:56ISMEN
Yüzde -3.10 oranında düşüşle 40.00 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 266, 972 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 8, 241 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 06 üstünde . İşlem hacmi 155, 808.00 milyon TL de
-
17:55DGNMO
Yüzde 9.54 oranında artışla 12.75 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 959, 255 adet işlem