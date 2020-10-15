***IZFAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu









***IZFAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )İlgili Şirketler [IZFAS]İlgili Fonlar []TürkçeBorsa İstanbul A.Ş. DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBorsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. ve 6. maddelerindeki hükümler çerçevesinde Tedbir Yönetim Sistemi kapsamında, piyasasında gerçekleşen işlemler nedeniyle İzmir Fırça Sanayi ve Ticaret A.Ş. (IZFAS.E) payında 16/10/2020 tarihinden itibaren 3 ay süreyle "tek fiyat işlem yöntemi", "piyasa emri ve piyasadan limite emir girişinin kısıtlanması" ve "emir iptalinin, emir miktar azaltımının ve emir fiyat kötüleştirmesinin kısıtlanması" önleyici tedbirleri uygulanacaktır.Tedbirlerin uygulanacağı son tarih 15/01/2021'dir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882026BIST