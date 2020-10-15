***IZFAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
15.10.2020 18:36
***IZFAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )
İlgili Şirketler [IZFAS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. ve 6. maddelerindeki hükümler çerçevesinde Tedbir Yönetim Sistemi kapsamında, piyasasında gerçekleşen işlemler nedeniyle İzmir Fırça Sanayi ve Ticaret A.Ş. (IZFAS.E) payında 16/10/2020 tarihinden itibaren 3 ay süreyle "tek fiyat işlem yöntemi", "piyasa emri ve piyasadan limite emir girişinin kısıtlanması" ve "emir iptalinin, emir miktar azaltımının ve emir fiyat kötüleştirmesinin kısıtlanması" önleyici tedbirleri uygulanacaktır.
Tedbirlerin uygulanacağı son tarih 15/01/2021'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882026
BIST
18:051.180
En Yüksek
|Değişim
|: -0,75%
|| -8,86
|Açılış
|: 1.188
|
|Önceki Kapanış
|: 1.189
|
1.192
En Düşük
1.175
18:057,9288
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0182
|Açılış
|: 7,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9250
|
7,9518
En Düşük
7,9004
18:059,2886
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0032
|Açılış
|: 9,2750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3050
|
9,3384
En Düşük
9,2768
18:05486,03
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 2,38
|Açılış
|: 485,93
|
|Önceki Kapanış
|: 483,65
|
486,70
En Düşük
481,18
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KENT
|330,00
|3.051.220
|% 10,00
|
|AVOD
|9,90
|104.124.423
|% 10,00
|
|PENGD
|6,71
|154.192.892
|% 10,00
|
|RAYSG
|18,26
|7.947.374
|% 10,00
|
|CEOEM
|8,14
|94.150.571
|% 10,00
|
|ORMA
|14,22
|865.250
|% -10,00
|
|TKURU
|325,00
|1.287.325
|% -10,00
|
|BMELK
|13,05
|386.808
|% -10,00
|
|COSMO
|9,82
|190.636
|% -9,99
|
|YAPRK
|61,30
|463.796
|% -9,99
|
|ECILC
|7,12
|2.126.973.095
|% 3,19
|
|PETKM
|4,70
|2.045.391.697
|% -3,09
|
|ZOREN
|2,96
|1.478.065.329
|% -3,27
|
|EKGYO
|1,94
|1.377.204.007
|% 2,11
|
|KRDMD
|3,66
|971.362.778
|% -1,35
|
|EKGYO
|1,94
|1.377.204.007
|% 2,11
|
|ZOREN
|2,96
|1.478.065.329
|% -3,27
|
|PETKM
|4,70
|2.045.391.697
|% -3,09
|
|ECILC
|7,12
|2.126.973.095
|% 3,19
|
|KRDMD
|3,66
|971.362.778
|% -1,35
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9259
|7,9343
|% 0,30
|
|Euro
|9,2773
|9,2899
|% -0,02
|
|Sterlin
|10,2031
|10,2543
|% -0,57
|
|Frank
|8,6315
|8,6835
|% 0,08
|
|Riyal
|2,1078
|2,1184
|% 0,26
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.904
|1.905
|2,56
|
|Altın Gr.
|486
|486
|2,61
|
|Cumhuriyet
|3.204
|3.252
|-12,00
|
|Tam
|3.186
|3.265
|-16,34
|
|Yarım
|1.540
|1.579
|-7,91
|
|Çeyrek
|772
|790
|-3,95
|
|Gümüş.Ons
|24,14
|24,17
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,17
|6,18
|0,01
|
|B. Petrol
|42,95
|42,95
|-0,37
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59AFYON
Yüzde -4.01 oranında düşüşle 4.55 lira fiyatla işlem gören hissede 36, 837, 182 adet işlem
-
17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -9, 77 kaybederek (% -0.74 ) 1, 303
-
17:57XU100
Endeks 1, 183 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 53 altında . İşlem hacmi 21, 531.00 milyon TL de
-
17:56DERAS
Yüzde -3.80 oranında düşüşle 9.11 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 051, 420 adet işlem
-
17:55USAK
Yüzde -4.22 oranında düşüşle 2.27 lira fiyatla işlem gören hissede 52, 029, 104 adet işlem