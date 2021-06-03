***IZFAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
03.06.2021 15:08
***IZFAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IZFAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939854
BIST
16:241.418
En Yüksek
|Değişim
|: -0,88%
|| -12,57
|Açılış
|: 1.435
|
|Önceki Kapanış
|: 1.431
|
1.441
En Düşük
1.413
16:248,7051
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 0,1124
|Açılış
|: 8,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5950
|
8,7161
En Düşük
8,5886
16:2410,5960
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 0,0980
|Açılış
|: 10,5450
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4800
|
10,6128
En Düşük
10,4950
16:24524,42
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -2,83
|Açılış
|: 524,42
|
|Önceki Kapanış
|: 527,25
|
528,45
En Düşük
524,42
BIST En Aktif Hisseler16:24
|VAKKO
|14,30
|83.936.936
|% 10,00
|
|KATMR
|3,63
|105.199.808
|% 10,00
|
|EPLAS
|30,36
|11.847.105
|% 10,00
|
|MZHLD
|42,42
|4.319.693
|% 9,95
|
|PENGD
|3,45
|8.979.405
|% 9,87
|
|BALAT
|6,12
|360.469
|% -10,00
|
|ISKUR
|320.760,00
|320.760
|% -10,00
|
|KARSN
|4,21
|359.895.636
|% -9,85
|
|DENGE
|4,66
|492.785
|% -6,80
|
|SRVGY
|85,90
|12.316.105
|% -5,45
|
|THYAO
|13,92
|2.128.114.546
|% 1,98
|
|GARAN
|7,99
|1.067.093.831
|% -0,87
|
|KRDMD
|7,62
|911.256.832
|% -2,43
|
|YKBNK
|2,18
|575.614.927
|% -1,36
|
|PETKM
|6,27
|563.320.833
|% -1,72
|
|YKBNK
|2,18
|575.614.927
|% -1,36
|
|THYAO
|13,92
|2.128.114.546
|% 1,98
|
|GARAN
|7,99
|1.067.093.831
|% -0,87
|
|EKGYO
|1,94
|237.211.126
|% 0,52
|
|IHLGM
|1,14
|135.331.116
|% 6,54
|
|16:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7037
|8,7051
|% 1,31
|
|Euro
|10,5880
|10,5960
|% 0,93
|
|Sterlin
|12,2648
|12,3263
|% 1,03
|
|Frank
|9,6095
|9,6674
|% 0,83
|
|Riyal
|2,3132
|2,3248
|% 1,26
|
|16:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.878
|1.879
|-29,72
|
|Altın Gr.
|525
|525
|-1,77
|
|Cumhuriyet
|3.477
|3.530
|-5,00
|
|Tam
|3.460
|3.547
|-9,92
|
|Yarım
|1.672
|1.716
|-4,80
|
|Çeyrek
|839
|858
|-2,40
|
|Gümüş.Ons
|27,41
|27,43
|-0,75
|
|Gümüş Gr.
|7,67
|7,67
|-0,11
|
|B. Petrol
|71,31
|71,31
|-0,04
|
Seans Raporu
16:24
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16:36XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -12, 36 kaybederek (% -0.81 ) 1, 511
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