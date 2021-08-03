***IZFAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
03.08.2021 14:48
***IZFAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IZFAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954406
BIST
16:111.404
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 4,53
|Açılış
|: 1.402
|
|Önceki Kapanış
|: 1.400
|
1.409
En Düşük
1.394
16:118,4177
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 0,0698
|Açılış
|: 8,4050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3500
|
8,4196
En Düşük
8,2921
16:1110,0133
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 0,0902
|Açılış
|: 9,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9000
|
10,0232
En Düşük
9,8542
16:11489,47
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 2,75
|Açılış
|: 489,47
|
|Önceki Kapanış
|: 486,73
|
490,64
En Düşük
482,54
BIST En Aktif Hisseler16:11
|IDGYO
|3,63
|11.665.318
|% 10,00
|
|KTSKR
|26,64
|36.060.220
|% 9,99
|
|ORMA
|31,48
|489.333
|% 9,99
|
|DAGHL
|17,58
|37.490.291
|% 9,94
|
|AGYO
|3,21
|34.453.191
|% 9,93
|
|FADE
|12,51
|25.690.001
|% -10,00
|
|METUR
|5,53
|194.853.943
|% -9,93
|
|SNKRN
|24,00
|552.389
|% -5,59
|
|BURVA
|23,46
|9.416.787
|% -5,33
|
|CEOEM
|8,75
|40.866.908
|% -4,89
|
|GARAN
|8,70
|1.137.048.462
|% 1,75
|
|EREGL
|20,02
|797.146.357
|% 1,62
|
|SISE
|7,78
|757.659.397
|% 0,78
|
|YKBNK
|2,43
|612.653.953
|% 0,41
|
|THYAO
|12,72
|483.999.196
|% -1,17
|
|YKBNK
|2,43
|612.653.953
|% 0,41
|
|GARAN
|8,70
|1.137.048.462
|% 1,75
|
|ODAS
|1,32
|139.458.737
|% 0,76
|
|KARSN
|4,08
|421.469.843
|% -0,97
|
|SISE
|7,78
|757.659.397
|% 0,78
|
|16:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4138
|8,4177
|% 0,84
|
|Euro
|9,9790
|10,0133
|% 0,91
|
|Sterlin
|11,6671
|11,7256
|% 0,95
|
|Frank
|9,2720
|9,3278
|% 0,95
|
|Riyal
|2,2354
|2,2466
|% 0,73
|
|16:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|489
|489
|2,75
|
|Cumhuriyet
|3.246
|3.295
|23,00
|
|Tam
|3.228
|3.310
|18,25
|
|Yarım
|1.560
|1.601
|8,83
|
|Çeyrek
|783
|801
|4,42
|
Seans Raporu
16:11
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16:26EDATA
Yüzde 5.49 oranında artışla 14.23 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 872, 387 adet işlem
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16:25DITAS
Yüzde 4.26 oranında artışla 16.15 lira fiyatla işlem gören hissede 536, 495 adet işlem
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16:24
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TAVHL, VESTL, PGSUS
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16:24XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 4, 53 artarak (% 0.37 ) 1, 240
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16:24
Tavandan işlem gören hisse senedleri : AGYO, VKING, DAGI, IDGYO, ORMA, DAGHL