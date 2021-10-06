***IZFAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.10.2021 10:18
***IZFAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [IZFAS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IZFAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967277
BIST
10:081.391
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,47
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.392
En Düşük
1.390
10:088,9298
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,0612
|Açılış
|: 8,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8300
|
8,9347
En Düşük
8,8525
10:0810,3421
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0494
|Açılış
|: 10,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2700
|
10,3580
En Düşük
10,2734
10:08501,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,19
|Açılış
|: 501,84
|
|Önceki Kapanış
|: 501,65
|
502,88
En Düşük
499,85
BIST En Aktif Hisseler10:07
|MERIT
|15,84
|252.300
|% 10,00
|
|EMNIS
|22,96
|663.314
|% 9,86
|
|NUGYO
|12,31
|4.400.576
|% 8,94
|
|KERVN
|0,87
|838.608
|% 8,75
|
|KNFRT
|4,88
|19.696.959
|% 7,49
|
|GARFA
|13,92
|344.158
|% -8,42
|
|HURGZ
|2,09
|3.857.098
|% -7,11
|
|MARTI
|1,43
|2.684.655
|% -5,92
|
|MARKA
|4,44
|256.258
|% -5,33
|
|ISBIR
|57,75
|120.986
|% -5,33
|
|EREGL
|16,51
|155.900.783
|% 2,23
|
|TUPRS
|121,20
|90.388.734
|% 0,25
|
|GARAN
|9,23
|83.924.481
|% -0,54
|
|THYAO
|13,99
|78.117.310
|% -0,36
|
|MAREN
|9,60
|47.909.150
|% -0,62
|
|EREGL
|16,51
|155.900.783
|% 2,23
|
|GARAN
|9,23
|83.924.481
|% -0,54
|
|ALBRK
|1,84
|15.738.936
|% 1,66
|
|SKBNK
|0,99
|6.881.727
|% -1,00
|
|GLYHO
|1,97
|13.405.987
|% -1,50
|
|10:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,9232
|8,9273
|% 0,66
|
|Euro
|10,3338
|10,3393
|% 0,45
|
|Sterlin
|12,0840
|12,1446
|% 0,34
|
|Frank
|9,5526
|9,6102
|% 0,42
|
|Riyal
|2,3699
|2,3818
|% 0,57
|
|10:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.753
|1.753
|-7,21
|
|Altın Gr.
|502
|502
|0,19
|
|Cumhuriyet
|3.305
|3.355
|0,00
|
|Tam
|3.290
|3.373
|-1,88
|
|Yarım
|1.590
|1.631
|-0,91
|
|Çeyrek
|798
|816
|-0,45
|
|Gümüş.Ons
|22,46
|22,49
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,43
|6,44
|-0,02
|
|B. Petrol
|82,94
|82,94
|0,22
|