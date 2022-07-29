Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***IZFAS* *INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin

29.07.2022 00:01
***IZFAS* *INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının %


***IZFAS******INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim )

İlgili Şirketler [IZFAS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Açıklamalar

Sermaye artırımına aracılık ettiğimiz İzmir Fırça Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sermayesinin 16.875.000 TL'den 59.062.500 TL'ye artırılması kapsamında ihraç edilen 42.187.500 TL nominal değerli payların yeni pay alma haklarının kullanımı sonrası kalan ve Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da satışa sunulan 165.500,042 TL nominal değerli payların %5'inden fazlasını alan gerçek kişiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
Saygılarımızla.

Bildirim İçeriği

Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler

Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler
Adı veya Unvanı Satın Alınan Nominal Tutar (TL) Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının Nominal Tutarına Oranı (%) Faaliyet Konusu Faaliyet Gösterdiği Ülke Sermaye Piyasası Aracının Alım Amacı
Hasan Pişirici 140.499 % 84,9 Gerçek Kişi Türkiye Kendi Nam ve Hesabına
Ertuğrul Erdoğan 25.000 % 15,1 Gerçek Kişi Türkiye Kendi Nam ve Hesabına




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1049040


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:052.543
Değişim :  -0,03% |  -0,79
Açılış :  2.567  
Önceki Kapanış :  2.544  
En Yüksek
2.574 En Düşük
2.537
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PRKAB 29,04 276.708.545 % 10,00  
LUKSK 66,60 16.861.204 % 9,99  
AYES 24,92 1.908.174 % 9,97  
EMNIS 39,94 2.057.781 % 9,97  
CMENT 37,50 1.287.225 % 9,97  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 17,9234 17,9251 % 0,02  
Euro 18,2694 18,3647 % 0,48  
Sterlin 21,8378 21,9473 % 0,30  
Frank 18,7605 18,8735 % 0,28  
Riyal 4,7740 4,7979 % 0,29  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.755 1.757 0,11  
Altın Gr. 1.014 1.015 2,07  
Cumhuriyet 6.708 6.810 77,00  
Tam 6.753 6.847 13,00  
Yarım 3.290 3.347 6,00  
Çeyrek 1.650 1.673 3,00  
Gümüş.Ons 19,98 20,05 0,01  
Gümüş Gr. 11,55 11,59 0,04  
B. Petrol 103 103 -0,02  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru