***IZFAS* *INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin
29.07.2022 00:01
***IZFAS******INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim )
İlgili Şirketler [IZFAS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Açıklamalar
Sermaye artırımına aracılık ettiğimiz İzmir Fırça Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sermayesinin 16.875.000 TL'den 59.062.500 TL'ye artırılması kapsamında ihraç edilen 42.187.500 TL nominal değerli payların yeni pay alma haklarının kullanımı sonrası kalan ve Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da satışa sunulan 165.500,042 TL nominal değerli payların %5'inden fazlasını alan gerçek kişiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
Saygılarımızla.
Bildirim İçeriği
Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler
Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler
Adı veya Unvanı Satın Alınan Nominal Tutar (TL) Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının Nominal Tutarına Oranı (%) Faaliyet Konusu Faaliyet Gösterdiği Ülke Sermaye Piyasası Aracının Alım Amacı
Hasan Pişirici 140.499 % 84,9 Gerçek Kişi Türkiye Kendi Nam ve Hesabına
Ertuğrul Erdoğan 25.000 % 15,1 Gerçek Kişi Türkiye Kendi Nam ve Hesabına
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1049040
BIST
18:052.543
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,79
|Açılış
|: 2.567
|
|Önceki Kapanış
|: 2.544
|
2.574
En Düşük
2.537
18:0517,9251
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0028
|Açılış
|: 17,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0450
|
18,0233
En Düşük
17,8930
18:0518,3647
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0883
|Açılış
|: 18,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2600
|
18,3647
En Düşük
18,2596
18:051.012,25
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,35
|Açılış
|: 1.012,56
|
|Önceki Kapanış
|: 1.012,59
|
1.018,02
En Düşük
1.011,29
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PRKAB
|29,04
|276.708.545
|% 10,00
|
|LUKSK
|66,60
|16.861.204
|% 9,99
|
|AYES
|24,92
|1.908.174
|% 9,97
|
|EMNIS
|39,94
|2.057.781
|% 9,97
|
|CMENT
|37,50
|1.287.225
|% 9,97
|
|MTRKS
|55,95
|23.798.731
|% -9,98
|
|LIDFA
|9,83
|163.882.099
|% -9,98
|
|KZBGY
|78,70
|82.549.384
|% -9,95
|
|FENER
|49,78
|394.369.282
|% -8,83
|
|SANEL
|8,92
|2.799.033
|% -8,04
|
|THYAO
|49,70
|3.419.422.315
|% 0,00
|
|SISE
|21,24
|1.959.749.105
|% 0,47
|
|YKBNK
|4,64
|1.505.919.559
|% -3,53
|
|AKBNK
|8,51
|1.378.914.859
|% -3,62
|
|EKGYO
|3,15
|1.372.979.457
|% -2,17
|
|EKGYO
|3,15
|1.372.979.457
|% -2,17
|
|YKBNK
|4,64
|1.505.919.559
|% -3,53
|
|SKBNK
|1,61
|371.234.582
|% -0,62
|
|TSKB
|2,61
|498.662.668
|% -0,38
|
|ODAS
|3,72
|707.622.298
|% 0,81
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9234
|17,9251
|% 0,02
|
|Euro
|18,2694
|18,3647
|% 0,48
|
|Sterlin
|21,8378
|21,9473
|% 0,30
|
|Frank
|18,7605
|18,8735
|% 0,28
|
|Riyal
|4,7740
|4,7979
|% 0,29
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.755
|1.757
|0,11
|
|Altın Gr.
|1.014
|1.015
|2,07
|
|Cumhuriyet
|6.708
|6.810
|77,00
|
|Tam
|6.753
|6.847
|13,00
|
|Yarım
|3.290
|3.347
|6,00
|
|Çeyrek
|1.650
|1.673
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|19,98
|20,05
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|11,55
|11,59
|0,04
|
|B. Petrol
|103
|103
|-0,02
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59MIPAZ
Yüzde -3.08 oranında düşüşle 7.88 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 908, 250 adet işlem
-
17:57ITTFH
Yüzde -4.17 oranında düşüşle 1.61 lira fiyatla işlem gören hissede 85, 058, 428 adet işlem
-
17:56AYDEM
Yüzde -3.15 oranında düşüşle 9.85 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 619, 369 adet işlem
-
17:55ESCOM
Yüzde -3.85 oranında düşüşle 21.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 472, 522 adet işlem
-
17:54FENER
Yüzde -8.68 oranında düşüşle 49.86 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 894, 112 adet işlem