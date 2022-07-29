***IZFAS* *INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin









***IZFAS******INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim )İlgili Şirketler [IZFAS]İlgili Fonlar []TürkçeHalka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)AçıklamalarSermaye artırımına aracılık ettiğimiz İzmir Fırça Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sermayesinin 16.875.000 TL'den 59.062.500 TL'ye artırılması kapsamında ihraç edilen 42.187.500 TL nominal değerli payların yeni pay alma haklarının kullanımı sonrası kalan ve Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da satışa sunulan 165.500,042 TL nominal değerli payların %5'inden fazlasını alan gerçek kişiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.Saygılarımızla.Bildirim İçeriğiSatışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel KişilerSatışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel KişilerAdı veya Unvanı Satın Alınan Nominal Tutar (TL) Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının Nominal Tutarına Oranı (%) Faaliyet Konusu Faaliyet Gösterdiği Ülke Sermaye Piyasası Aracının Alım AmacıHasan Pişirici 140.499 % 84,9 Gerçek Kişi Türkiye Kendi Nam ve HesabınaErtuğrul Erdoğan 25.000 % 15,1 Gerçek Kişi Türkiye Kendi Nam ve Hesabınahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1049040BIST