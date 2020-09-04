Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***IZFAS*** İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

04.09.2020 16:15
GÜNCEL HABERLER



***IZFAS*** İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.07.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
A/1 Bağımsız Denetim ve Y.M.M A.Ş
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
2020 yılı
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
04.09.2020
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2020 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere 
 
A/1 Bağımsız  Denetim ve Y.M.M A.Ş  
 
seçilmesine 04.09.2020 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında 
 
oy birliği ile karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873330


BIST




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.086
Değişim :  0,93% |  9,98
Açılış :  1.076  
Önceki Kapanış :  1.076  
En Yüksek
1.090 En Düşük
1.073
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DENGE 2,86 1.540.144 % 10,00  
KSTUR 85,80 429.742 % 10,00  
PKENT 1.368,80 18.284.789 % 10,00  
MMCAS 2,75 235.059 % 10,00  
YONGA 38,06 1.789.695 % 10,00  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,4490 7,4564 % 0,32  
Euro 8,8029 8,8113 % -0,02  
Sterlin 9,8266 9,8759 % -0,12  
Frank 8,1065 8,1554 % -0,38  
Riyal 1,9803 1,9902 % 0,26  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.919 1.919 -11,86  
Altın Gr. 461 461 -0,27  
Cumhuriyet 3.069 3.115 -8,00  
Tam 3.056 3.134 -1,31  
Yarım 1.477 1.516 -0,63  
Çeyrek 741 758 -0,32  
Gümüş.Ons 26,44 26,48 -0,13  
Gümüş Gr. 6,36 6,37 0,00  
B. Petrol 43,02 43,02 -1,05  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru