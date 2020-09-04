***IZFAS*** İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***IZFAS*** İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi24.07.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıA/1 Bağımsız Denetim ve Y.M.M A.ŞHangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği2020 yılıSeçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi04.09.2020Tescil TarihiTescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.suAçıklamalar6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2020 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzereA/1 Bağımsız Denetim ve Y.M.M A.Şseçilmesine 04.09.2020 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısındaoy birliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873330BIST