***IZFAS*** İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***IZFAS*** İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi08.03.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıGÖRÜŞ BAĞIMSIZ DENETİM VE Y.M.M A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği2023Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi03.04.2023Tescil TarihiTescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.suAçıklamalar6102 sayılı ve T.T.K 6362 sayılı S.P.K uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak şirketimizin 2023 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi nedeni ile bu kanunlardaki düzenlemeler kapsamındaki diğer faaaliyetleri yürütmek üzere Görüş Bağımsız Denetim ve Y.M.M. A.Ş nin seçilmesine 03.04.2023 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında oy birliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1131272BIST