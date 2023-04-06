***IZFAS*** İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***IZFAS*** İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi08.03.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıGÖRÜŞ BAĞIMSIZ DENETİM VE Y.M.M A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği2023Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi03.04.2023Tescil Tarihi05.04.2023Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su05.04.2023 - 10805 sayı - 913 sayfaAçıklamalarŞirketimizin 03.04.2023 tarihinde yapılan genel kurul toplantısında,2023 yılına ait bağımsız denetim firması olarakGÖRÜŞ BAĞIMSIZ DENETİM ve YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş 'nin seçilmesine ilişkin karar , İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 05.04.2023 tarihinde tescil ve ticaret sicili gazetesinde ilan edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1132773BIST