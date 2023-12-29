***IZFAS*** İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bölünme İşlemlerine İlişkin Bildirim









***IZFAS*** İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bölünme İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi İştirak Modeliyle Kısmi Bölünme İşlemlerinin Tamamlanması Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni İştirak Modeliyle Kısmi Bölünme İşlemlerinin TamamlanmasıYönetim Kurulu Karar Tarihi 26.09.2023Bölünme Yöntemi İştirak Modeliyle Kısmi BölünmeBölünme Nedeniyle Yeni Kurulacak Ortaklığın/Ortaklıkların Unvanı İzsan Plastik ve Fırça Sanayi Ticaret A.Ş.Bölünme Nedeniyle Ayrılacak Mal Varlığını Devralacak Şirket/Şirketler İzsan Plastik ve Fırça Sanayi Ticaret A.Ş.Bölünme Nedeniyle Yeni Kurulacak Ortaklığın Faaliyet Konusu EV VEYA BÜRO TEMIZLIGI IÇIN OLAN SÜPÜRGE VE FIRÇALARIN IMALATI (ELEKTRIKLI OLANLAR HARIÇ)Bölünme Nedeniyle Ayrılacak Mal Varlığını Devralacak Şirketin/Şirketlerin Faaliyet Konusu EV VEYA BÜRO TEMIZLIGI IÇIN OLAN SÜPÜRGE VE FIRÇALARIN IMALATI (ELEKTRIKLI OLANLAR HARIÇ)Bölünme Nedeniyle Kurulacak Ortaklığın Sermaye Tutarı (TL) 17.335.727Bölünme Nedeniyle Ayrılacak Mal Varlığını Devralacak Şirketin Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) 17.335.727Yeni Kurulacak Ortaklık İçin Borsa‘da İşlem Görme Başvurusu Yapılacak mı? Belli DeğilBölünme Nedeniyle Ayrılacak Mal Varlığını Devralacak Şirket İçin Borsa‘da İşlem Görme Başvurusu Yapılacak mı? Belli DeğilDenkleştirme Ödemesi 0Para Birimi TRYBölünmeye Esas Mali Tablo Tarihi 30.06.2023Mevcut Sermaye (TL) 59.062.500Ulaşılacak Sermaye (TL) 59.062.500Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Pay Değişim Oranı Bölünme Nedeniyle Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Bölünme Nedeniyle Azaltılacak Sermaye (%) Bölünme Nedeniyle İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Bölünme Nedeniyle İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Kıymet ISIN Bölünme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet MiktarıA Grubu, İşlem Görmüyor, TREIFIR00024 1.312.500 0 0 0 0 0 0B Grubu, IZFAS, TREIFIR00016 57.750.000 0 0 0 0 0 0Bölünmeye İlişkin SPK Başvuru Tarihi 27.09.2023Bölünmeye İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAYBölünmeye İlişkin SPK Onay Tarihi 27.11.2023Kolaylaştırılmış Usulde Bölünmeye İlişkin Tescil Tarihi 29.12.2023Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 28.12.2023Genel Kurul‘da Bölünme Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildiSPK Başvuru Tarihi 27.09.2023Sermaye Tescil Tarihi 29.12.2023Ek AçıklamalarŞirketimiz aktifinde 17.309.059,58 TL değer ile kayıtlı İzmir Aliağa Kimya İhtisas Organize Sanayi Bölgesinde bulunan arsanın varlık ve yükümlülükleri ile yeni kurulan İzsan Plastik ve Fırça Sanayi Ticaret A.Ş.' ye kısmi bölünme yoluyla devredilmesi ve devredilen şirketin kuruluş işlemleri (bugün) gerçekleştirilmiştir.Tapu tahsis belgesinin İzsan Plastik ve Fırça Sanayi Ticaret A.Ş.' ye devredilmesi için Aliağa Kimya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü' ne gerekli başvuru yapılacaktır.SaygılarımızlaBölünmeye İlişkin DokümanlarEK: 1 4 - Bölünme Planı.pdf - Bölünme PlanıEK: 2 3 - 30062023_verili_Bölünme Raporu.pdf - Bölünme RaporuEK: 3 2 - 2023_15_Bölünme YK karari.pdf - DiğerEK: 4 5 - SPK Başvuru Yazısı.pdf - DiğerEK: 5 Duyuru İmzalı metin.pdf - Duyuru MetniEK: 6 Spk Onay Yazısı.pdf - DiğerEK: 7 İZSAN A.Ş. - ACILIS BİLANCOSU.pdf - Diğerhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1230536BIST