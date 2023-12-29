***IZFAS*** İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bölünme İşlemlerine İlişkin Bildirim
29.12.2023 13:55
***IZFAS*** İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bölünme İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi İştirak Modeliyle Kısmi Bölünme İşlemlerinin Tamamlanması Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni İştirak Modeliyle Kısmi Bölünme İşlemlerinin Tamamlanması
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 26.09.2023
Bölünme Yöntemi İştirak Modeliyle Kısmi Bölünme
Bölünme Nedeniyle Yeni Kurulacak Ortaklığın/Ortaklıkların Unvanı İzsan Plastik ve Fırça Sanayi Ticaret A.Ş.
Bölünme Nedeniyle Ayrılacak Mal Varlığını Devralacak Şirket/Şirketler İzsan Plastik ve Fırça Sanayi Ticaret A.Ş.
Bölünme Nedeniyle Yeni Kurulacak Ortaklığın Faaliyet Konusu EV VEYA BÜRO TEMIZLIGI IÇIN OLAN SÜPÜRGE VE FIRÇALARIN IMALATI (ELEKTRIKLI OLANLAR HARIÇ)
Bölünme Nedeniyle Ayrılacak Mal Varlığını Devralacak Şirketin/Şirketlerin Faaliyet Konusu EV VEYA BÜRO TEMIZLIGI IÇIN OLAN SÜPÜRGE VE FIRÇALARIN IMALATI (ELEKTRIKLI OLANLAR HARIÇ)
Bölünme Nedeniyle Kurulacak Ortaklığın Sermaye Tutarı (TL) 17.335.727
Bölünme Nedeniyle Ayrılacak Mal Varlığını Devralacak Şirketin Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) 17.335.727
Yeni Kurulacak Ortaklık İçin Borsa‘da İşlem Görme Başvurusu Yapılacak mı? Belli Değil
Bölünme Nedeniyle Ayrılacak Mal Varlığını Devralacak Şirket İçin Borsa‘da İşlem Görme Başvurusu Yapılacak mı? Belli Değil
Denkleştirme Ödemesi 0
Para Birimi TRY
Bölünmeye Esas Mali Tablo Tarihi 30.06.2023
Mevcut Sermaye (TL) 59.062.500
Ulaşılacak Sermaye (TL) 59.062.500
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Pay Değişim Oranı Bölünme Nedeniyle Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Bölünme Nedeniyle Azaltılacak Sermaye (%) Bölünme Nedeniyle İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Bölünme Nedeniyle İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Kıymet ISIN Bölünme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet Miktarı
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREIFIR00024 1.312.500 0 0 0 0 0 0
B Grubu, IZFAS, TREIFIR00016 57.750.000 0 0 0 0 0 0
Bölünmeye İlişkin SPK Başvuru Tarihi 27.09.2023
Bölünmeye İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Bölünmeye İlişkin SPK Onay Tarihi 27.11.2023
Kolaylaştırılmış Usulde Bölünmeye İlişkin Tescil Tarihi 29.12.2023
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 28.12.2023
Genel Kurul‘da Bölünme Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi
SPK Başvuru Tarihi 27.09.2023
Sermaye Tescil Tarihi 29.12.2023
Ek Açıklamalar
Şirketimiz aktifinde 17.309.059,58 TL değer ile kayıtlı İzmir Aliağa Kimya İhtisas Organize Sanayi Bölgesinde bulunan arsanın varlık ve yükümlülükleri ile yeni kurulan İzsan Plastik ve Fırça Sanayi Ticaret A.Ş.' ye kısmi bölünme yoluyla devredilmesi ve devredilen şirketin kuruluş işlemleri (bugün) gerçekleştirilmiştir.Tapu tahsis belgesinin İzsan Plastik ve Fırça Sanayi Ticaret A.Ş.' ye devredilmesi için Aliağa Kimya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü' ne gerekli başvuru yapılacaktır.
Saygılarımızla
Bölünmeye İlişkin Dokümanlar
EK: 1 4 - Bölünme Planı.pdf - Bölünme Planı
EK: 2 3 - 30062023_verili_Bölünme Raporu.pdf - Bölünme Raporu
EK: 3 2 - 2023_15_Bölünme YK karari.pdf - Diğer
EK: 4 5 - SPK Başvuru Yazısı.pdf - Diğer
EK: 5 Duyuru İmzalı metin.pdf - Duyuru Metni
EK: 6 Spk Onay Yazısı.pdf - Diğer
EK: 7 İZSAN A.Ş. - ACILIS BİLANCOSU.pdf - Diğer
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1230536
BIST