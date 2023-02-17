***IZFAS*** İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***IZFAS*** İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket Yönetim Kurulumuzun 17.02.2023 tarihli 2023-3 nolu kararı ileŞirketimiz kayıtlı sermaye tavanının 60.000.000 TL'den 180.000.000 TL'ye çıkarılmasına ve kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2023 – 2027 yıllarını kapsayacak şekilde güncellenmesine, bu kapsamda Şirketimiz esas sözleşmesinin "SERMAYE VE PAYLAR" başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesine,Esas sözleşme değişikliğinin yapılması amacıyla başta Sermaye Piyasası Kurulu ile Ticaret Bakanlığı olmak üzere gerekli başvuruların yapılmasına, yapılacak esas sözleşme değişikliklerinin ilk genel kurulda pay sahiplerinin onayına sunulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1114874BIST