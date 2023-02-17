***IZFAS*** İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
17.02.2023 18:11
***IZFAS*** İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
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Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirket Yönetim Kurulumuzun 17.02.2023 tarihli 2023-3 nolu kararı ile
Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanının 60.000.000 TL'den 180.000.000 TL'ye çıkarılmasına ve kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2023 – 2027 yıllarını kapsayacak şekilde güncellenmesine, bu kapsamda Şirketimiz esas sözleşmesinin "SERMAYE VE PAYLAR" başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesine,
Esas sözleşme değişikliğinin yapılması amacıyla başta Sermaye Piyasası Kurulu ile Ticaret Bakanlığı olmak üzere gerekli başvuruların yapılmasına, yapılacak esas sözleşme değişikliklerinin ilk genel kurulda pay sahiplerinin onayına sunulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1114874
BIST
18:055.027
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 18,25
|Açılış
|: 4.938
|
|Önceki Kapanış
|: 5.009
|
5.082
En Düşük
4.897
18:0518,8654
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0181
|Açılış
|: 19,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1170
|
18,9660
En Düşük
18,8256
18:0520,1374
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0116
|Açılış
|: 20,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4100
|
20,3206
En Düşük
20,0176
18:051.110,68
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -2,38
|Açılış
|: 1.110,68
|
|Önceki Kapanış
|: 1.113,07
|
1.116,96
En Düşük
1.103,07
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MRSHL
|566,50
|41.684.403
|% 10,00
|
|KONYA
|3.945,50
|255.959.502
|% 10,00
|
|CMBTN
|674,30
|62.288.595
|% 10,00
|
|DYOBY
|21,78
|32.525.179
|% 10,00
|
|CIMSA
|131,00
|1.037.189.223
|% 9,99
|
|KOZAL
|26,40
|3.623.198.009
|% -94,97
|
|LIDER
|97,20
|21.391.446
|% -10,00
|
|RODRG
|63,20
|30.105.377
|% -9,97
|
|BVSAN
|40,84
|776.501.235
|% -9,96
|
|VKING
|32,82
|17.523.545
|% -8,93
|
|EREGL
|45,22
|7.268.074.499
|% 1,62
|
|KRDMD
|20,70
|5.306.571.473
|% 7,64
|
|THYAO
|141,40
|4.219.149.546
|% 1,00
|
|TUPRS
|624,00
|4.025.938.581
|% -1,02
|
|KOZAL
|26,40
|3.623.198.009
|% -94,97
|
|KRDMD
|20,70
|5.306.571.473
|% 7,64
|
|EREGL
|45,22
|7.268.074.499
|% 1,62
|
|KOZAL
|26,40
|3.623.198.009
|% -94,97
|
|AKBNK
|15,99
|2.010.183.729
|% -0,68
|
|EKGYO
|7,37
|876.710.396
|% 0,82
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8614
|18,8652
|% 0,09
|
|Euro
|20,1338
|20,1378
|% -0,06
|
|Sterlin
|22,5581
|22,6712
|% 0,12
|
|Frank
|20,2197
|20,3415
|% -0,29
|
|Riyal
|5,0167
|5,0419
|% 0,15
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.835
|1.835
|-0,78
|
|Altın Gr.
|1.109
|1.110
|-3,50
|
|Cumhuriyet
|7.518
|7.631
|-4,00
|
|Tam
|7.551
|7.616
|-40,00
|
|Yarım
|3.689
|3.727
|-19,00
|
|Çeyrek
|1.844
|1.863
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|21,52
|21,55
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|13,00
|13,01
|-0,07
|
|B. Petrol
|82,21
|82,21
|-2,93
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59ODAS
Yüzde 5.76 oranında artışla 6.79 lira fiyatla işlem gören hissede 77, 428, 813 adet işlem
-
17:58MOBTL
Yüzde 5.16 oranında artışla 3.26 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 016, 914 adet işlem
-
17:56IZMDC
Yüzde 9.19 oranında artışla 5.94 lira fiyatla işlem gören hissede 65, 111, 017 adet işlem
-
17:55HALKB
Yüzde 4.07 oranında artışla 10.99 lira fiyatla işlem gören hissede 94, 114, 237 adet işlem
-
17:54CANTE
Yüzde 4.43 oranında artışla 61.30 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 708, 772 adet işlem