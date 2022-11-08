***IZFAS*** İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)









***IZFAS*** İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalar2022 YILI 3 ÇEYREK YÖNETİM KURULU FALİYET RAPORUMUZ PDF FORMATINDA EKTEDİR.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1078128BIST