***IZFAS*** İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***IZFAS*** İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler16.875.000 397.914 1.772.436 -372.425 217.081 563.924 -2.689.504 16.764.426 149.152 16.913.578Diğer Düzeltmeler-2.896 -2.896 -2.782 -5.678Transferler409 -2.689.913 2.689.504Dönem Karı (Zararı)230.394 230.394 -10.419 219.975Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-212.393 -212.393 -212.393Dönem Sonu Bakiyeler16.875.000 397.914 1.772.436 -584.818 217.490 -2.128.885 230.394 16.779.531 135.951 16.915.482Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler16.875.000 397.914 1.772.436 -598.996 217.490 -2.128.885 541.789 17.076.748 115.026 17.191.774Diğer Düzeltmeler-37.416 -37.416 -329 -37.745Transferler2.246 539.543 -541.789Dönem Karı (Zararı)854.916 854.916 -123.937 730.979Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-167.686 -167.686 -167.686 -167.686Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-24.445 24.445Dönem Sonu Bakiyeler16.875.000 397.914 -24.445 1.772.436 -766.682 244.181 -1.626.758 854.916 17.726.562 -9.240 17.717.322Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.036.186 2.602.034Dönem Karı (Zararı)730.979 219.975Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)730.979 219.975Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler1.840.461 2.524.051Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler426.492 372.995Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-281.230 1.022.500Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-281.230 558.322Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 464.178Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler106.174 92.695Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler106.174 92.695Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-27.205 314.542Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-27.205 314.542Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili DüzeltmelerVergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler224.403 -858.228Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer DüzeltmelerYatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler1.391.827 1.579.547İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-3.356.518 -38.832Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-1.436.550Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.437.393 -41.571Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler55.077 -341.506Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler937.300 152.189Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-976.821 -78.108Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler943.589 -236.148Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-51.049 285.185Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-284.873 -256.734Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-1.271.805 317.648İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler166.007 160.213Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)166.007 160.213Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-785.078 2.705.194Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-41.937 -155.951Vergi İadeleri (Ödemeleri)-209.171 52.791YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-279.471 -106.889Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri61.229 0Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri61.229Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit GirişleriMaddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-340.700 -106.889Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-320.700 -56.889Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-20.000 -50.000FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI5.712.510 -457.982Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri7.113.462 1.121.565Kredilerden Nakit Girişleri7.113.462 1.121.565Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 0Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 0Ödenen Faiz-2.423.339 -1.696.735Alınan Faiz1.022.387 117.188YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)4.396.853 2.037.163NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)4.396.853 2.037.163DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ2.431.893 190.560DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6.828.746 2.227.723Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri7 6.828.746 2.431.893Finansal Yatırımlar1.436.550Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar15 1.436.550Ticari Alacaklar8 17.917.788 15.869.165İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar660.634 630.002İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar17.257.154 15.239.163Diğer Alacaklar9 588.882 643.959İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar382.710 382.710İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar206.172 261.249Stoklar10 19.574.428 20.511.728Peşin Ödenmiş Giderler11 2.036.901 1.060.080İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler2.036.901 1.060.080Diğer Dönen Varlıklar12 23.621 189.628İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar23.621 189.628ARA TOPLAM48.406.916 40.706.453TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR48.406.916 40.706.453DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar8 89.674 384.201İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar89.674 384.201Maddi Duran Varlıklar13 2.959.151 3.109.264Tesis, Makine ve Cihazlar2.187.128 2.573.404Taşıtlar594.992 441.585Mobilya ve Demirbaşlar39.727 43.189Özel Maliyetler137.304 51.086Maddi Olmayan Duran Varlıklar14 54.927 42.710Diğer Haklar54.927 42.710Ertelenmiş Vergi Varlığı29 1.502.395 1.408.119TOPLAM DURAN VARLIKLAR4.606.147 4.944.294TOPLAM VARLIKLAR53.013.063 45.650.747KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar17 8.736.951 3.806.323İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar8.736.951 3.806.323Banka Kredileri8.736.951 3.806.323Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları17 8.895.144 7.579.574İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları8.895.144 7.579.574Banka Kredileri8.895.144 7.579.574Ticari Borçlar8 5.816.941 4.899.018İlişkili Taraflara Ticari Borçlar713.581İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5.816.941 4.185.437Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar19 99.817 150.866Diğer Borçlar9 875.710 1.160.583İlişkili Taraflara Diğer Borçlar854.499 1.044.527İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar21.211 116.056Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11 2.910.434 4.182.239İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)2.910.434 4.182.239Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü29 100.186 230ARA TOPLAM27.435.183 21.778.833TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER27.435.183 21.778.833UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar17 6.817.360 5.950.096İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar6.817.360 5.950.096Banka Kredileri6.817.360 5.950.096Uzun Vadeli Karşılıklar19 1.043.198 730.044Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar1.043.198 730.044TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER7.860.558 6.680.140TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER35.295.741 28.458.973ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar17.726.562 17.076.748Ödenmiş Sermaye20 16.875.000 16.875.000Sermaye Düzeltme Farkları397.914 397.914Geri Alınmış Paylar (-)20 -24.445Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)1.005.754 1.173.440Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)1.005.754 1.173.440Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)20 1.772.436 1.772.436Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)20 -766.682 -598.996Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler244.181 217.490Yasal Yedekler20 244.181 217.490Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları20 -1.626.758 -2.128.885Net Dönem Karı veya Zararı20 854.916 541.789Kontrol Gücü Olmayan Paylar20 -9.240 115.026TOPLAM ÖZKAYNAKLAR17.717.322 17.191.774TOPLAM KAYNAKLAR53.013.063 45.650.747Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat22 18.995.246 15.668.464Satışların Maliyeti23 -14.650.746 -11.501.004TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)4.344.500 4.167.460BRÜT KAR (ZARAR)4.344.500 4.167.460Genel Yönetim Giderleri25 -957.013 -1.360.354Pazarlama Giderleri25 -1.573.862 -1.390.522Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler26 1.292.955 1.936.046Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler26 -724.978 -2.335.712ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)2.381.602 1.016.918Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler9.125 0Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-459FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)2.390.268 1.016.918Finansman Gelirleri28 1.022.387 117.188Finansman Giderleri28 -2.457.273 -1.772.359SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)955.382 -638.253Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-224.403 858.228Dönem Vergi (Gideri) Geliri-271.383 -6.735Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri46.980 864.963SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)730.979 219.975DÖNEM KARI (ZARARI)730.979 219.975Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-123.937 -10.419Ana Ortaklık Payları854.916 230.394Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-167.686 -212.393Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)20 -214.982 -346.342Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler47.296 133.949Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi20 47.296 133.949Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-167.686 -212.393TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)563.293 7.582Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-123.937 -10.419Ana Ortaklık Payları687.230 18.001http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867675BIST