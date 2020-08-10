***IZFAS*** İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
10.08.2020 20:24
***IZFAS*** İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
16.875.000 397.914 1.772.436 -372.425 217.081 563.924 -2.689.504 16.764.426 149.152 16.913.578
Diğer Düzeltmeler
-2.896 -2.896 -2.782 -5.678
Transferler
409 -2.689.913 2.689.504
Dönem Karı (Zararı)
230.394 230.394 -10.419 219.975
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-212.393 -212.393 -212.393
Dönem Sonu Bakiyeler
16.875.000 397.914 1.772.436 -584.818 217.490 -2.128.885 230.394 16.779.531 135.951 16.915.482
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
16.875.000 397.914 1.772.436 -598.996 217.490 -2.128.885 541.789 17.076.748 115.026 17.191.774
Diğer Düzeltmeler
-37.416 -37.416 -329 -37.745
Transferler
2.246 539.543 -541.789
Dönem Karı (Zararı)
854.916 854.916 -123.937 730.979
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-167.686 -167.686 -167.686 -167.686
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-24.445 24.445
Dönem Sonu Bakiyeler
16.875.000 397.914 -24.445 1.772.436 -766.682 244.181 -1.626.758 854.916 17.726.562 -9.240 17.717.322
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.036.186 2.602.034
Dönem Karı (Zararı)
730.979 219.975
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
730.979 219.975
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.840.461 2.524.051
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
426.492 372.995
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-281.230 1.022.500
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-281.230 558.322
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 464.178
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
106.174 92.695
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
106.174 92.695
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-27.205 314.542
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-27.205 314.542
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
224.403 -858.228
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
0
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
1.391.827 1.579.547
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-3.356.518 -38.832
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-1.436.550
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.437.393 -41.571
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
55.077 -341.506
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
937.300 152.189
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-976.821 -78.108
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
943.589 -236.148
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-51.049 285.185
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-284.873 -256.734
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-1.271.805 317.648
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
166.007 160.213
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
166.007 160.213
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-785.078 2.705.194
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-41.937 -155.951
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-209.171 52.791
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-279.471 -106.889
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
61.229 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
61.229
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-340.700 -106.889
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-320.700 -56.889
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-20.000 -50.000
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
5.712.510 -457.982
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
7.113.462 1.121.565
Kredilerden Nakit Girişleri
7.113.462 1.121.565
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 0
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 0
Ödenen Faiz
-2.423.339 -1.696.735
Alınan Faiz
1.022.387 117.188
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.396.853 2.037.163
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.396.853 2.037.163
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.431.893 190.560
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6.828.746 2.227.723
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
7 6.828.746 2.431.893
Finansal Yatırımlar
1.436.550
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
15 1.436.550
Ticari Alacaklar
8 17.917.788 15.869.165
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
660.634 630.002
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
17.257.154 15.239.163
Diğer Alacaklar
9 588.882 643.959
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
382.710 382.710
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
206.172 261.249
Stoklar
10 19.574.428 20.511.728
Peşin Ödenmiş Giderler
11 2.036.901 1.060.080
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
2.036.901 1.060.080
Diğer Dönen Varlıklar
12 23.621 189.628
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
23.621 189.628
ARA TOPLAM
48.406.916 40.706.453
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
48.406.916 40.706.453
DURAN VARLIKLAR
Ticari Alacaklar
8 89.674 384.201
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
89.674 384.201
Maddi Duran Varlıklar
13 2.959.151 3.109.264
Tesis, Makine ve Cihazlar
2.187.128 2.573.404
Taşıtlar
594.992 441.585
Mobilya ve Demirbaşlar
39.727 43.189
Özel Maliyetler
137.304 51.086
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 54.927 42.710
Diğer Haklar
54.927 42.710
Ertelenmiş Vergi Varlığı
29 1.502.395 1.408.119
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
4.606.147 4.944.294
TOPLAM VARLIKLAR
53.013.063 45.650.747
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
17 8.736.951 3.806.323
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
8.736.951 3.806.323
Banka Kredileri
8.736.951 3.806.323
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
17 8.895.144 7.579.574
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8.895.144 7.579.574
Banka Kredileri
8.895.144 7.579.574
Ticari Borçlar
8 5.816.941 4.899.018
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
713.581
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5.816.941 4.185.437
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
19 99.817 150.866
Diğer Borçlar
9 875.710 1.160.583
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
854.499 1.044.527
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
21.211 116.056
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 2.910.434 4.182.239
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
2.910.434 4.182.239
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
29 100.186 230
ARA TOPLAM
27.435.183 21.778.833
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
27.435.183 21.778.833
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
17 6.817.360 5.950.096
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
6.817.360 5.950.096
Banka Kredileri
6.817.360 5.950.096
Uzun Vadeli Karşılıklar
19 1.043.198 730.044
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
1.043.198 730.044
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
7.860.558 6.680.140
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
35.295.741 28.458.973
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
17.726.562 17.076.748
Ödenmiş Sermaye
20 16.875.000 16.875.000
Sermaye Düzeltme Farkları
397.914 397.914
Geri Alınmış Paylar (-)
20 -24.445
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.005.754 1.173.440
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.005.754 1.173.440
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
20 1.772.436 1.772.436
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
20 -766.682 -598.996
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
244.181 217.490
Yasal Yedekler
20 244.181 217.490
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
20 -1.626.758 -2.128.885
Net Dönem Karı veya Zararı
20 854.916 541.789
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
20 -9.240 115.026
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
17.717.322 17.191.774
TOPLAM KAYNAKLAR
53.013.063 45.650.747
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
22 18.995.246 15.668.464
Satışların Maliyeti
23 -14.650.746 -11.501.004
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
4.344.500 4.167.460
BRÜT KAR (ZARAR)
4.344.500 4.167.460
Genel Yönetim Giderleri
25 -957.013 -1.360.354
Pazarlama Giderleri
25 -1.573.862 -1.390.522
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
26 1.292.955 1.936.046
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
26 -724.978 -2.335.712
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.381.602 1.016.918
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
9.125 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-459
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.390.268 1.016.918
Finansman Gelirleri
28 1.022.387 117.188
Finansman Giderleri
28 -2.457.273 -1.772.359
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
955.382 -638.253
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-224.403 858.228
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-271.383 -6.735
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
46.980 864.963
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
730.979 219.975
DÖNEM KARI (ZARARI)
730.979 219.975
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-123.937 -10.419
Ana Ortaklık Payları
854.916 230.394
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-167.686 -212.393
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
20 -214.982 -346.342
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
47.296 133.949
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
20 47.296 133.949
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-167.686 -212.393
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
563.293 7.582
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-123.937 -10.419
Ana Ortaklık Payları
687.230 18.001
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867675
BIST