***IZFAS*** İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***IZFAS*** İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler16.875.000 397.914 1.772.436 -372.425 217.081 563.924 -2.689.504 16.764.426 149.152 16.913.578Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer Düzeltmeler-2.896 -2.896 -2.765 -5.661Düzeltmelerden Sonraki TutarTransferler409 -2.689.913 2.689.504 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)Dönem Karı (Zararı)541.789 230.394 -31.361 199.033Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-226.571 -212.393 -212.393Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler16.875.000 397.914 1.772.436 -598.996 217.490 -2.128.885 541.789 17.076.748 115.026 17.191.774Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler16.875.000 397.914 1.772.436 -598.996 217.490 -2.128.885 541.789 17.076.748 115.026 17.191.774Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer Düzeltmeler-12.971 -12.971 -329 -13.300Düzeltmelerden Sonraki TutarTransferler2.246 539.543 -541.789 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)Dönem Karı (Zararı)2.411.158 2.411.158 -318.451 2.092.707Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-158.864 -167.686 -167.686 -167.686Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-24.445 0 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler16.875.000 397.914 -24.445 1.772.436 -757.860 219.736 -1.602.313 2.411.158 19.316.071 -203.754 19.112.317Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-7.583.131 5.268.158Dönem Karı (Zararı)2.092.707 510.428Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)2.092.707 510.428Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler3.607.060 5.824.869Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler635.161 327.439Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-517.368 3.415.909Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-517.368 3.518.076Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 -102.167Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler100.667 159.377Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler100.667 159.377Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler19.215 379.277Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler19.215 379.277Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili DüzeltmelerVergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler719.444 -965.361Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer DüzeltmelerYatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler2.649.941 2.508.228İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-12.822.394 -865.930Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-6.709.000Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-4.350.137 -1.745.075Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-363.879 -501.943Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-1.150.432 836.060Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-1.853.360 -5.344Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.609.357 1.060.519Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-89.873 24.600Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-876.286 68.095Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)1.234.589 -584.726İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-273.373 -18.116Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-273.373 -18.116Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-7.122.627 5.469.367Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-84.120 -237.648Vergi İadeleri (Ödemeleri)-376.384 36.439YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-1.129.038 -239.904Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri54.294 0Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri54.294Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit GirişleriMaddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.183.332 -239.904Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.055.532 -189.904Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-127.800 -50.000FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI6.544.670 -2.786.921Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri9.211.960 0Kredilerden Nakit Girişleri9.211.960 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 -278.693Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 -278.693Ödenen Faiz-5.500.873 -2.782.149Alınan Faiz2.833.583 273.921YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-2.167.499 2.241.333NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-2.167.499 2.241.333DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ2.431.893 190.560DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ264.394 2.431.893Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri7 264.394 2.431.893Finansal Yatırımlar6.709.000Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar15 6.709.000Ticari Alacaklar8 20.834.911 15.869.165İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar825.622 630.002İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar20.009.289 15.239.163Diğer Alacaklar9 644.597 643.959İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar382.710 382.710İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar261.887 261.249Stoklar10 21.662.160 20.511.728Peşin Ödenmiş Giderler11 2.913.440 1.060.080İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler2.913.440 1.060.080Diğer Dönen Varlıklar12 463.001 189.628İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar463.001 189.628ARA TOPLAM53.491.503 40.706.453TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR53.491.503 40.706.453DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar8 571.924 384.201İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar571.924 384.201Maddi Duran Varlıklar13 3.511.111 3.109.264Tesis, Makine ve Cihazlar2.188.624 2.573.404Taşıtlar580.199 441.585Mobilya ve Demirbaşlar32.221 43.189Özel Maliyetler205.350 51.086Yapılmakta Olan Yatırımlar504.717Maddi Olmayan Duran Varlıklar14 152.089 42.710Diğer Haklar152.089 42.710Ertelenmiş Vergi Varlığı29 1.324.938 1.408.119TOPLAM DURAN VARLIKLAR5.560.062 4.944.294TOPLAM VARLIKLAR59.051.565 45.650.747KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar17 14.956.214 3.806.323İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar14.956.214 3.806.323Banka Kredileri12.416.344 3.806.323Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar2.539.870Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları17 7.837.266 7.579.574İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları7.837.266 7.579.574Banka Kredileri7.837.266 7.579.574Ticari Borçlar8 6.416.379 4.899.018İlişkili Taraflara Ticari Borçlar713.581İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6.416.379 4.185.437Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar19 60.993 150.866Diğer Borçlar9 284.297 1.160.583İlişkili Taraflara Diğer Borçlar245.657 1.044.527İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar38.640 116.056Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11 5.416.828 4.182.239İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)5.416.828 4.182.239Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü29 228.600 230ARA TOPLAM35.200.577 21.778.833TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER35.200.577 21.778.833UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar17 3.754.473 5.950.096İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar3.754.473 5.950.096Banka Kredileri3.754.473 5.950.096Uzun Vadeli Karşılıklar19 984.198 730.044Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar984.198 730.044TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER4.738.671 6.680.140TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER39.939.248 28.458.973ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar19.316.071 17.076.748Ödenmiş Sermaye20 16.875.000 16.875.000Sermaye Düzeltme Farkları397.914 397.914Geri Alınmış Paylar (-)20 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)1.014.576 1.173.440Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)1.014.576 1.173.440Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)20 1.772.436 1.772.436Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)20 -757.860 -598.996Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler219.736 217.490Yasal Yedekler20 219.736 217.490Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları20 -1.602.313 -2.128.885Net Dönem Karı veya Zararı20 2.411.158 541.789Kontrol Gücü Olmayan Paylar20 -203.754 115.026TOPLAM ÖZKAYNAKLAR19.112.317 17.191.774TOPLAM KAYNAKLAR59.051.565 45.650.747Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat22 51.071.008 37.526.176Satışların Maliyeti23 -39.687.292 -27.388.702TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)11.383.716 10.137.474BRÜT KAR (ZARAR)11.383.716 10.137.474Genel Yönetim Giderleri25 -1.953.781 -2.485.778Pazarlama Giderleri25 -3.922.132 -3.027.574Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler26 2.152.083 1.961.072Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler26 -2.021.361 -4.486.126ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)5.638.525 2.099.068Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler17.349 0Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-142.499FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)5.513.375 2.099.068Finansman Gelirleri28 2.833.583 273.921Finansman Giderleri28 -5.534.807 -2.827.922SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)2.812.151 -454.933Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-719.444 965.361Dönem Vergi (Gideri) Geliri-591.455 -37.743Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-127.989 1.003.104SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)2.092.707 510.428DÖNEM KARI (ZARARI)2.092.707 510.428Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-318.451 -31.361Ana Ortaklık Payları2.411.158 541.789Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-158.864 -226.571Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)20 -203.672 -364.519Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler44.808 137.948Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi20 44.808 137.948Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-158.864 -226.571TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.933.843 283.857Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-318.451 -31.361Ana Ortaklık Payları2.252.294 315.218http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917453BIST