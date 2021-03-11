***IZFAS*** İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
11.03.2021 18:46
***IZFAS*** İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
16.875.000 397.914 1.772.436 -372.425 217.081 563.924 -2.689.504 16.764.426 149.152 16.913.578
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
-2.896 -2.896 -2.765 -5.661
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
409 -2.689.913 2.689.504 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
541.789 230.394 -31.361 199.033
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-226.571 -212.393 -212.393
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
16.875.000 397.914 1.772.436 -598.996 217.490 -2.128.885 541.789 17.076.748 115.026 17.191.774
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
16.875.000 397.914 1.772.436 -598.996 217.490 -2.128.885 541.789 17.076.748 115.026 17.191.774
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
-12.971 -12.971 -329 -13.300
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
2.246 539.543 -541.789 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
2.411.158 2.411.158 -318.451 2.092.707
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-158.864 -167.686 -167.686 -167.686
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-24.445 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
16.875.000 397.914 -24.445 1.772.436 -757.860 219.736 -1.602.313 2.411.158 19.316.071 -203.754 19.112.317
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-7.583.131 5.268.158
Dönem Karı (Zararı)
2.092.707 510.428
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
2.092.707 510.428
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
3.607.060 5.824.869
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
635.161 327.439
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-517.368 3.415.909
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-517.368 3.518.076
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 -102.167
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
100.667 159.377
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
100.667 159.377
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
19.215 379.277
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
19.215 379.277
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
719.444 -965.361
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
0
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
2.649.941 2.508.228
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-12.822.394 -865.930
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-6.709.000
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.350.137 -1.745.075
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-363.879 -501.943
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.150.432 836.060
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-1.853.360 -5.344
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.609.357 1.060.519
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-89.873 24.600
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-876.286 68.095
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
1.234.589 -584.726
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-273.373 -18.116
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-273.373 -18.116
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-7.122.627 5.469.367
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-84.120 -237.648
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-376.384 36.439
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.129.038 -239.904
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
54.294 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
54.294
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.183.332 -239.904
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.055.532 -189.904
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-127.800 -50.000
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
6.544.670 -2.786.921
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
9.211.960 0
Kredilerden Nakit Girişleri
9.211.960 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -278.693
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -278.693
Ödenen Faiz
-5.500.873 -2.782.149
Alınan Faiz
2.833.583 273.921
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.167.499 2.241.333
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.167.499 2.241.333
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.431.893 190.560
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
264.394 2.431.893
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
7 264.394 2.431.893
Finansal Yatırımlar
6.709.000
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
15 6.709.000
Ticari Alacaklar
8 20.834.911 15.869.165
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
825.622 630.002
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
20.009.289 15.239.163
Diğer Alacaklar
9 644.597 643.959
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
382.710 382.710
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
261.887 261.249
Stoklar
10 21.662.160 20.511.728
Peşin Ödenmiş Giderler
11 2.913.440 1.060.080
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
2.913.440 1.060.080
Diğer Dönen Varlıklar
12 463.001 189.628
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
463.001 189.628
ARA TOPLAM
53.491.503 40.706.453
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
53.491.503 40.706.453
DURAN VARLIKLAR
Ticari Alacaklar
8 571.924 384.201
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
571.924 384.201
Maddi Duran Varlıklar
13 3.511.111 3.109.264
Tesis, Makine ve Cihazlar
2.188.624 2.573.404
Taşıtlar
580.199 441.585
Mobilya ve Demirbaşlar
32.221 43.189
Özel Maliyetler
205.350 51.086
Yapılmakta Olan Yatırımlar
504.717
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 152.089 42.710
Diğer Haklar
152.089 42.710
Ertelenmiş Vergi Varlığı
29 1.324.938 1.408.119
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
5.560.062 4.944.294
TOPLAM VARLIKLAR
59.051.565 45.650.747
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
17 14.956.214 3.806.323
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
14.956.214 3.806.323
Banka Kredileri
12.416.344 3.806.323
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
2.539.870
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
17 7.837.266 7.579.574
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7.837.266 7.579.574
Banka Kredileri
7.837.266 7.579.574
Ticari Borçlar
8 6.416.379 4.899.018
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
713.581
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6.416.379 4.185.437
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
19 60.993 150.866
Diğer Borçlar
9 284.297 1.160.583
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
245.657 1.044.527
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
38.640 116.056
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 5.416.828 4.182.239
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
5.416.828 4.182.239
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
29 228.600 230
ARA TOPLAM
35.200.577 21.778.833
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
35.200.577 21.778.833
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
17 3.754.473 5.950.096
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
3.754.473 5.950.096
Banka Kredileri
3.754.473 5.950.096
Uzun Vadeli Karşılıklar
19 984.198 730.044
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
984.198 730.044
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.738.671 6.680.140
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
39.939.248 28.458.973
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
19.316.071 17.076.748
Ödenmiş Sermaye
20 16.875.000 16.875.000
Sermaye Düzeltme Farkları
397.914 397.914
Geri Alınmış Paylar (-)
20 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.014.576 1.173.440
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.014.576 1.173.440
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
20 1.772.436 1.772.436
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
20 -757.860 -598.996
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
219.736 217.490
Yasal Yedekler
20 219.736 217.490
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
20 -1.602.313 -2.128.885
Net Dönem Karı veya Zararı
20 2.411.158 541.789
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
20 -203.754 115.026
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
19.112.317 17.191.774
TOPLAM KAYNAKLAR
59.051.565 45.650.747
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
22 51.071.008 37.526.176
Satışların Maliyeti
23 -39.687.292 -27.388.702
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
11.383.716 10.137.474
BRÜT KAR (ZARAR)
11.383.716 10.137.474
Genel Yönetim Giderleri
25 -1.953.781 -2.485.778
Pazarlama Giderleri
25 -3.922.132 -3.027.574
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
26 2.152.083 1.961.072
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
26 -2.021.361 -4.486.126
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
5.638.525 2.099.068
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
17.349 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-142.499
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
5.513.375 2.099.068
Finansman Gelirleri
28 2.833.583 273.921
Finansman Giderleri
28 -5.534.807 -2.827.922
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.812.151 -454.933
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-719.444 965.361
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-591.455 -37.743
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-127.989 1.003.104
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.092.707 510.428
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.092.707 510.428
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-318.451 -31.361
Ana Ortaklık Payları
2.411.158 541.789
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-158.864 -226.571
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
20 -203.672 -364.519
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
44.808 137.948
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
20 44.808 137.948
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-158.864 -226.571
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.933.843 283.857
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-318.451 -31.361
Ana Ortaklık Payları
2.252.294 315.218
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917453
BIST