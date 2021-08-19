***IZFAS*** İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***IZFAS*** İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler16.875.000 397.914 1.772.436 -598.996 217.490 541.787 17.076.746 17.076.746 115.027 17.191.773Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler26.691 515.096 -541.787 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)Dönem Karı (Zararı)794.860 794.860 794.860Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-167.686 -167.686 -167.686Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-24.445 -24.445 -24.445Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler-124.267 -124.267Pay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-12.971 -12.971 -12.971Dönem Sonu Bakiyeler16.875.000 397.914 -24.445 1.772.436 -766.682 244.181 -1.626.760 794.860 17.666.504 -9.240 17.657.264Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler16.875.000 397.914 1.772.436 -757.860 219.736 -1.602.313 2.411.158 19.316.071 -203.754 19.112.317Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler172.590 2.238.568 -2.411.158 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)Dönem Karı (Zararı)2.303.473 2.303.473 2.303.473Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)19.145 19.145 19.145Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-286.357 -286.357 -286.357Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler-7.459 -7.459Pay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler16.875.000 397.914 -286.357 1.772.436 -738.715 392.326 636.255 2.303.473 21.352.332 -211.213 21.141.119Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI11.662.378 -1.036.186Dönem Karı (Zararı)2.296.013 670.923Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler2.745.828 1.900.517Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler590.521 426.492Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-281.230Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-281.230Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler12.108 106.174Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler12.108 106.174Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-799.850 -27.205Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-2.819.949 -27.205Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler2.020.099 0Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler2.758.985 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 1.391.827Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler0 1.391.827Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler184.064 284.459İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler6.979.925 -3.356.518Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)6.709.000 -1.436.550Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-11.784.727 -1.437.393İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-11.784.727 -1.437.393Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-4.740 55.077İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-4.740 55.077Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-926.250 937.300Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-146.237 -976.821Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler9.378.102 943.589İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)9.378.102 943.589Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)218.061 -51.049Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler2.277.912 -284.873İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)2.277.912 -284.873Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)938.529 -1.271.805İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler320.275 166.007Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)320.275 166.007Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları12.021.766 -785.078Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-145.909 -41.937Vergi İadeleri (Ödemeleri)-213.479 -209.171YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-11.653.037 -279.471Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 61.229Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 61.229Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-11.653.037 -340.700Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-11.653.037 -320.700Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-20.000FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI568.409 5.712.510İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları-286.357 0İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-286.357 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri21.657.640 7.113.462Kredilerden Nakit Girişleri21.657.640 7.113.462Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-20.041.091 0Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-20.041.091 0Ödenen Faiz-761.783 -2.423.339Alınan Faiz1.022.387YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)577.750 4.396.853NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)577.750 4.396.853DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ264.394 2.431.893DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ842.144 6.828.746Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri7 842.144 264.394Finansal Yatırımlar15 6.709.000Ticari Alacaklar30.584.534 20.834.911İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6 1.120.863 825.622İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8 29.463.671 20.009.289Diğer Alacaklar649.337 644.597İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6 0 382.710İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 649.337 261.887Stoklar10 22.588.410 21.662.160Peşin Ödenmiş Giderler3.059.677 2.913.440İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11 3.059.677 2.913.440Diğer Dönen Varlıklar142.726 463.001İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar12 142.726 463.001ARA TOPLAM57.866.828 53.491.503TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR57.866.828 53.491.503DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar586.929 571.924İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8 586.929 571.924Maddi Duran Varlıklar13 14.615.592 3.511.111Arazi ve Arsalar10.400.001 0Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri0 0Binalar0 0Tesis, Makine ve Cihazlar2.727.858 2.188.624Taşıtlar964.466 580.199Mobilya ve Demirbaşlar25.524 32.221Özel Maliyetler224.449 205.350Taşıyıcı Bitkiler0 0Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar0 0Yapılmakta Olan Yatırımlar273.294 504.717Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar0 0Diğer Maddi Duran Varlıklar0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar14 110.124 152.089Şerefiye0 0İmtiyaz Sözleşmelerinden Doğan Haklar110.124 152.089Diğer Haklar0 0Patentler0 0Markalar0 0Lisanslar0 0Bilgisayar Yazılımları0 0Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri0 0Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar0 0Ertelenmiş Vergi Varlığı27 1.152.643 1.324.938TOPLAM DURAN VARLIKLAR16.465.288 5.560.062TOPLAM VARLIKLAR74.332.116 59.051.565KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar17 23.218.562 12.416.344İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar23.218.562 12.416.344Banka Kredileri23.218.562 12.416.344Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları17 4.920.398 7.837.266İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları4.920.398 7.837.266Banka Kredileri4.920.398 7.837.266Diğer Finansal Yükümlülükler17 236.657 2.539.870Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler236.657 2.539.870Ticari Borçlar8.194.347 6.416.379İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8 8.194.347 6.416.379Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar19 279.054 60.993Diğer Borçlar1.806.959 284.297İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 1.766.289 245.657İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 40.670 38.640Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)6.355.357 5.416.828İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11 6.355.357 5.416.828Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü27 245.769 228.600ARA TOPLAM45.257.103 35.200.577TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER45.257.103 35.200.577UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar17 1.786.086 3.754.473İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar1.786.086 3.754.473Banka Kredileri1.786.086 3.754.473Ticari Borçlar4.780.185 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8 4.780.185 0Diğer Borçlar395.862 0İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 395.862 0Uzun Vadeli Karşılıklar971.761 984.198Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar19 971.761 984.198TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER7.933.894 4.738.671TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER53.190.997 39.939.248ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar20 21.352.332 19.316.071Ödenmiş Sermaye16.875.000 16.875.000Sermaye Düzeltme Farkları397.914 397.914Geri Alınmış Paylar (-)-286.357 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)1.033.721 1.014.576Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)1.033.721 1.014.576Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)1.772.436 1.772.436Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-738.715 -757.860Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler392.326 219.736Yasal Yedekler392.326 219.736Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları636.255 -1.602.313Net Dönem Karı veya Zararı2.303.473 2.411.158Kontrol Gücü Olmayan Paylar-211.213 -203.754TOPLAM ÖZKAYNAKLAR21.141.119 19.112.317TOPLAM KAYNAKLAR74.332.116 59.051.565Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat22 38.615.307 18.995.246 20.539.609 7.173.038Satışların Maliyeti22 -28.890.253 -14.650.746 -14.904.445 -6.144.089TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)9.725.054 4.344.500 5.635.164 1.028.949BRÜT KAR (ZARAR)9.725.054 4.344.500 5.635.164 1.028.949Genel Yönetim Giderleri23 -1.535.879 -957.013 -763.065 -228.674Pazarlama Giderleri23 -2.422.154 -1.573.862 -1.263.605 -828.055Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler24 4.306.626 1.292.955 2.690.647 1.178.745Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler24 -2.012.156 -724.978 -1.736.195 -716.776ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)8.061.491 2.381.602 4.562.946 434.189Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler26 172.770 9.125 172.770 9.125Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-459 -459FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)8.234.261 2.390.268 4.735.716 442.855Finansman Gelirleri25 632.219 1.022.387 119.281 913.229Finansman Giderleri25 -5.944.324 -2.457.273 -2.648.504 -1.247.376SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)2.922.156 955.382 2.206.493 108.708Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-626.143 -284.459 -487.678 -418.047Dönem Vergi (Gideri) Geliri27 -459.248 -271.383 -248.646 -270.712Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri27 -166.895 -13.076 -239.032 -147.335SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)2.296.013 670.923 1.718.815 -309.339DÖNEM KARI (ZARARI)2.296.013 670.923 1.718.815 -309.339Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-7.460 -123.937 -1.018 -57.976Ana Ortaklık Payları2.303.473 794.860 1.719.833 -251.363Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar19.145 -167.686 71.644 -95.050Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)19.145 -167.686 71.644 -95.050Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)19.145 -167.686 71.644 -95.050TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)2.315.158 503.237 1.790.459 -404.389Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-7.460 -123.937 -1.018 -57.976Ana Ortaklık Payları2.322.618 627.174 1.791.477 -346.413http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959372BIST