***IZFAS*** İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***IZFAS*** İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler16.875.000 397.914 1.772.436 -598.996 217.490 -2.128.885 541.787 17.076.746 115.027 17.191.773Transferler26.691 515.096 -541.787 0 0 0Dönem Karı (Zararı)926.832 926.832 926.832Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-221.512 -221.512 -221.512Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-24.445 -24.445 -24.445Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler7.460 7.460Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-12.971 -12.971 -7.790 -20.761Dönem Sonu Bakiyeler16.875.000 397.914 -24.445 1.772.436 -820.508 244.181 -1.626.760 926.832 17.744.650 114.697 17.859.347Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler16.875.000 397.914 1.772.436 -757.860 219.736 -1.602.313 2.411.158 19.316.071 -203.754 19.112.317Transferler172.590 2.238.568 -2.411.158 0 0Dönem Karı (Zararı)5.187.838 5.187.838 5.187.838Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)4.278.072 -93.068 4.185.004 4.185.004Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-286.357 -286.357 -286.357Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler-70.281 -70.281Dönem Sonu Bakiyeler16.875.000 397.914 -286.357 6.050.508 -850.928 392.326 636.255 5.187.838 28.402.556 -274.035 28.128.521Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI8.277.051 -3.477.030Dönem Karı (Zararı)5.117.556 926.832Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)5.117.556 926.832Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler2.536.704 4.612.575Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler815.732 451.657Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-2.016.709 0Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-2.016.709 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler269.358 192.613Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler269.358 192.613Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-57.414 531.127Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-2.821.026 0Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler2.763.612 531.127Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler2.751.074 3.534.445Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-286.357 -24.445Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler-286.357 -24.445Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler621.730 -72.822Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler439.290İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler928.776 -8.932.316Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)6.709.000 -2.048.066Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-14.900.595 1.157.200İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-14.900.595 1.157.200Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.804.897 175.402İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-1.804.897 175.402Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-5.888.115 -13.773Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)0 199.481Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler10.902.237 -3.330.418İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)10.902.237 -3.330.418Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)372.285 26.847Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler2.666.439 -979.828İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)2.666.439 -979.828Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)2.872.422 -4.119.161Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları8.583.036 -3.392.909Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-305.985 -84.121YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-11.788.635 -658.811Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-11.788.635 -658.811Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-11.788.635 -658.811FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI4.095.821 3.434.882Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri34.602.437 18.922.264Kredilerden Nakit Girişleri34.602.437 18.922.264Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-29.355.586 -14.467.888Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-29.355.586 -14.467.888Ödenen Faiz-1.151.030 -1.019.494YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)584.237 -700.959NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)584.237 -700.959DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ264.394 2.431.893DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ848.631 1.730.934Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri7 848.631 264.394Finansal Yatırımlar0 6.709.000Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Yatırımlar15 0 6.709.000Ticari Alacaklar6 8 32.690.140 20.834.911İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6 861.894 825.622İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8 31.828.246 20.009.289Diğer Alacaklar6 9 678.561 644.597İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6 0 382.710İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 678.561 261.887Stoklar10 27.550.275 21.662.160Peşin Ödenmiş Giderler11 4.839.027 2.913.440İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11 4.839.027 2.913.440Diğer Dönen Varlıklar308.347 463.001İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar12 308.347 463.001ARA TOPLAM66.914.981 53.491.503TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR66.914.981 53.491.503DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar8 2.870.387 571.924İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8 2.870.387 571.924Maddi Duran Varlıklar13 18.750.063 3.511.111Arazi ve Arsalar11.743.238Tesis, Makine ve Cihazlar5.334.602 2.188.624Taşıtlar1.008.766 580.199Mobilya ve Demirbaşlar100.800 32.221Özel Maliyetler252.923 205.350Yapılmakta Olan Yatırımlar309.734 504.717Maddi Olmayan Duran Varlıklar14 164.112 152.089İmtiyaz Sözleşmelerinden Doğan Haklar164.112 152.089Ertelenmiş Vergi Varlığı27 703.208 1.324.938TOPLAM DURAN VARLIKLAR22.487.770 5.560.062TOPLAM VARLIKLAR89.402.751 59.051.565KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar17 27.054.083 12.416.344İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar27.054.083 12.416.344Banka Kredileri27.054.083 12.416.344Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları4.920.398 7.837.266İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları4.920.398 7.837.266Banka Kredileri4.920.398 7.837.266Diğer Finansal Yükümlülükler222.028 2.539.870Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler222.028 2.539.870Ticari Borçlar6 8 10.237.405 6.416.379İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6 292 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8 10.237.113 6.416.379Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar19 433.278 60.993Diğer Borçlar6 9 2.554.874 284.297İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 2.356.289 245.657İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 198.585 38.640Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8.289.250 5.416.828İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11 8.289.250 5.416.828Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü27 667.890 228.600ARA TOPLAM54.379.206 35.200.577TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER54.379.206 35.200.577UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar1.198.338 3.754.473İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar17 1.198.338 3.754.473Banka Kredileri17 1.198.338 3.754.473Ticari Borçlar4.260.185 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8 4.260.185 0Diğer Borçlar395.862 0İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 395.862 0Uzun Vadeli Karşılıklar1.040.639 984.198Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar19 1.040.639 984.198TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER6.895.024 4.738.671TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER61.274.230 39.939.248ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar28.402.556 19.316.071Ödenmiş Sermaye20 16.875.000 16.875.000Sermaye Düzeltme Farkları20 397.914 397.914Geri Alınmış Paylar (-)20 -286.357 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)20 5.199.580 1.014.576Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)5.199.580 1.014.576Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)6.050.508 1.772.436Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-850.928 -757.860Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler392.326 219.736Yasal Yedekler392.326 219.736Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları636.255 -1.602.313Net Dönem Karı veya Zararı5.187.838 2.411.158Kontrol Gücü Olmayan Paylar-274.035 -203.754TOPLAM ÖZKAYNAKLAR28.128.521 19.112.317TOPLAM KAYNAKLAR16.467.380 8.096.809 6.742.326 3.752.309Genel Yönetim Giderleri23 -2.372.479 -1.488.262 -836.600 -531..337 1.584.451 330.118 562.064Finansman Giderleri25 -6.753.229 -5.199.868 -808.905 -2.742.595SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)7.010.818 1.208.887 4.088.662 253.505Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-1.893.262 -282.055 -1.267.119 2.404Dönem Vergi (Gideri) Geliri27 -1.318.271 -354.447 -859.023 -83.064Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri27 -574.991 72.392 -408.096 85.468SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)5.117.556 926.832 2.821.543 255.909DÖNEM KARI (ZARARI)5.117.556 926.832 2.821.543 255.909Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-70.282 -7.460 -62.822 116.477Ana Ortaklık Payları5.187.838 934.292 2.884.365 139.432Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-93.068 -221.512 -112.213 -53.826Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-93.068 -221.512 -112.213 -53.826Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-93.068