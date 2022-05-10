***IZFAS*** İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***IZFAS*** İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler16.875.000 397.914 1.772.436 -757.860 219.736 -1.602.313 2.411.158 19.316.071 -203.754 19.112.317Transferler172.590 2.238.568 -2.411.158Dönem Karı (Zararı)583.640 583.640 583.640Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler-6.441 -6.441Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-52.499 -52.499 -52.499Dönem Sonu Bakiyeler16.875.000 397.914 1.772.436 -810.359 392.326 636.254 583.640 19.847.211 -210.195 19.637.016Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler16.875.000 397.914 4.830.727 -863.296 393.021 526.503 4.763.460 26.923.329 131.821 27.055.150Transferler4.763.460 -4.763.460Dönem Karı (Zararı)1.319.577 1.319.577 1.319.577Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler-4.403 -4.403Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları9.218.000Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-136.897 -136.897 -136.897Dönem Sonu Bakiyeler16.875.000 397.914 9.218.000 4.830.727 -1.000.193 393.021 5.289.963 1.319.577 37.324.009 127.418 37.451.427Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-16.150.147 8.596.509Dönem Karı (Zararı)1.315.173 577.198Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)1.315.173 577.198Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler1.090.489 398.127Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler309.518 411.201Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler103.931 77.136Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler103.931 77.136Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler560.525Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler560.525Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler116.515 -72.137Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-18.073İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-18.555.809 7.621.184Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)616.999Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-8.659.782 -3.912.983İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-8.659.782 -3.912.983Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-236.984İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-236.984Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-4.689.338 675.761Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)1.513.076 -2.265.144Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler4.807.868 10.723.816İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)4.807.868 10.723.816Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)149.836 115.555Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-8.980.614 1.737.837İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-8.980.614 1.737.837Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-1.802.395 -239.085İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-657.476 168.428Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-657.476 168.428Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-16.150.147 8.596.509YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-1.246.031 -11.293.409Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri135.500Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri135.500Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.381.531 -11.293.409Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.381.531 -11.293.409FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI18.229.867 4.004.601Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri9.218.000Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri9.218.000Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri23.738.900 22.176.477Kredilerden Nakit Girişleri23.738.900 22.176.477Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-14.018.529 -17.837.147Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-14.018.529 -17.837.147Ödenen Faiz-708.504 -334.729YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)833.689 1.307.701NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)833.689 1.307.701DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ991.977 264.394DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.825.666 1.572.095Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri7 1.825.666 991.977Ticari Alacaklar45.446.429 35.681.647İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6 314.903 125.199İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8 45.131.526 35.556.448Diğer Alacaklar915.949 679.752İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 915.949 679.752Stoklar10 38.592.385 33.903.047Peşin Ödenmiş Giderler11 3.817.531 5.330.602İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11 3.817.531 5.330.602Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar787Diğer Dönen Varlıklar12 906.899 249.423İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar12 906.899 249.423ARA TOPLAM91.505.646 76.836.448TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR91.505.646 76.836.448DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar763.700İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8 763.700Maddi Duran Varlıklar13 19.243.543 18.283.944Maddi Olmayan Duran Varlıklar146.905 169.991Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar14 146.905 169.991Ertelenmiş Vergi Varlığı27 857.569 933.193TOPLAM DURAN VARLIKLAR20.248.017 20.150.828TOPLAM VARLIKLAR111.753.663 96.987.276KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar17 41.699.309 32.126.728Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları17 4.729.338 4.729.338Diğer Finansal Yükümlülükler17 189.765Ticari Borçlar15.688.944 10.881.076İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6 186.301İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8 15.688.944 10.694.775Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar19 430.608 280.772Diğer Borçlar44.572 8.822.739İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 601 8.822.739İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 43.971Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)3.659.699 5.462.094İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11 3.659.699 5.462.094Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü27 300.540 296.890ARA TOPLAM66.742.775 62.599.637TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER66.742.775 62.599.637UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar17 1.592.346 2.153.059Ticari Borçlar4.529.221 3.627.393İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8 4.529.221 3.627.393Diğer Borçlar395.862İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 395.862Uzun Vadeli Karşılıklar1.437.894 1.156.175Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar19 1.437.894 1.156.175TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER7.559.461 7.332.489TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER74.302.236 69.932.126ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar37.324.009 26.923.329Ödenmiş Sermaye20 16.875.000 16.875.000Sermaye Düzeltme Farkları20 397.914 397.914Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları9.218.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)3.830.534 3.967.431Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)20 3.830.534 3.967.431Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)20 4.830.727 4.830.727Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)20 -1.000.193 -863.296Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler20 393.021 393.021Diğer Kısıtlanmış Yedekler20 393.021 393.021Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları20 5.289.963 526.503Net Dönem Karı veya Zararı20 1.319.577 4.763.460Kontrol Gücü Olmayan Paylar127.418 131.821TOPLAM ÖZKAYNAKLAR37.451.427 27.055.150TOPLAM KAYNAKLAR111.753.663 96.987.276Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat22 31.965.305 18.075.698Satışların Maliyeti22 -24.119.570 -13.985.808TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)7.845.735 4.089.890BRÜT KAR (ZARAR)7.845.735 4.089.890Genel Yönetim Giderleri23 -1.245.723 -772.814Pazarlama Giderleri23 -1.831.466 -1.158.549Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler24 2.221.795 1.615.979Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler24 -1.279.819 -275.961ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)5.710.522 3.498.545FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)5.710.522 3.498.545Finansman Gelirleri25 21.341 512.938Finansman Giderleri25 -4.008.466 -3.295.820SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.723.397 715.663Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-408.224 -138.465Dönem Vergi (Gideri) Geliri27 -291.709 -210.602Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri27 -116.515 72.137SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)1.315.173 577.198DÖNEM KARI (ZARARI)1.315.173 577.198Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-4.404 -6.442Ana Ortaklık Payları1.319.577 583.640Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-136.897 -52.499Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-177.788 -67.307Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler40.891 14.808Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi40.891 14.808Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-136.897 -52.499TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.178.276 524.699Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-4.404 -6.442Ana Ortaklık Payları1.182.680 531.141http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028679BIST