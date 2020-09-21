***IZFAS*** İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***IZFAS*** İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2019 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TESCİL BİLDİRİMİYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019Karar Tarihi 12.08.2020Genel Kurul Tarihi 04.09.2020Genel Kurul Saati 10:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 03.09.2020Ülke TürkiyeŞehir İZMİRİlçe KONAKAdres İsmet Kaptan Mahallesi , Gazi Osman Paşa Bulvarı no : 7 35210 ( İZMİR HİLTON OTELİ )Gündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve toplantı tutanağının imzalanması konusunda yetki verilmesi,2 - 2019 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu'nun ayrı ayrı okunması, 2019 yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdik edilmesi,3 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2019 yılı faaliyetleri nedeniyle ayrı ayrı ibra edilmeleri konusunun görüşülerek karara bağlanması,4 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi, görev sürelerinin ve ücretlerinin belirlenmesi,5 - 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve 660 Sayılı Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname uyarınca 2020 yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketinin seçimi,6 - 2019 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2020 yılı için yapılacak bağış ve yardım sınırının belirlenmesi,7 - Şirket Yönetim Kurulu'nun 2019 yılına ilişkin kar dağıtım önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması8 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve 2019 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,9 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12.maddesinin 4.fıkrası uyarınca şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi,10 - Geri alınan paylar ile ilgili pay sahiplerine bilgi verilmesi,11 - Dilek, temenniler ve kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 IZFAS Genel Kurul Toplantısı Davet Yazısı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 IZFAS Kar Dağıtım Tablosu_2019.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 3 Vekaletname.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları ŞİRKETİMİZ 2019 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI 04.09.2020 TARİHİNDE SAAT 10:00 DA İZMİR HİLTON OTELİNDE YAPILMIŞ OLUP , TOPLANTI İLE İLGİLİ ALINAN KARARLAR EKTEKİ TOPTLANTI TUTANAĞINDA BELİRTİLMİŞTİR.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 2019 GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI.pdf - TutanakEK: 2 HAZİRUN.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk AçıklamalarŞirketimizin 04.09.2020 tarihinde yapılan 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçları 16.09.2020 tarihinde tescil edilmiş olup Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayınlanmıştırhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875897BIST