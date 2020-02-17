***IZFAS*** İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
17.02.2020 15:28
***IZFAS*** İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.02.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2019 - 31.12.2019
Mali Tablonun Verildiği Otorite
İZMİR / ÇİĞLİ VERGİ DAİRESİ
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2019 Yılı 4. Dönem Geçici Vergi Beyanname Eki
Mali Tablonun Verilme Tarihi
17/02/2020
Açıklamalar
Şirketimiz İZMİR FIRÇA SAN.A.Ş. nin Geçici Vergi Beyannamesi ekinde ÇİĞLİ Vergi Dairesine verilen, ( Vergi Usul Kanunu'na göre düzenlenen ) 01.01.2019 - 31.12.2019 dönemine ait Gelir Tablosu ekte sunulmaktadır.
( Düzeltme Nedeni: Özet bilgi bölümünde beyan dönemi sehven yanlış belirtilmiştir. )
saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819483
BIST
17:54120.868
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 716,77
|Açılış
|: 120.982
|
|Önceki Kapanış
|: 120.151
|
121.242
En Düşük
120.561
17:546,0519
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0024
|Açılış
|: 6,0490
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0510
|
6,0586
En Düşük
6,0370
17:546,5592
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0019
|Açılış
|: 6,5550
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5570
|
6,5747
En Düşük
6,5445
17:54307,65
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,44
|Açılış
|: 307,65
|
|Önceki Kapanış
|: 308,09
|
308,68
En Düşük
306,62
BIST En Aktif Hisseler
|TSPOR
|5,59
|317.242.946
|% 19,96
|
|GSRAY
|3,42
|1.088.574.730
|% 18,75
|
|GUBRF
|18,08
|387.149.306
|% 15,82
|
|YKGYO
|3,58
|39.170.249
|% 15,11
|
|KUTPO
|10,67
|91.898.992
|% 13,27
|
|ERBOS
|24,60
|21.178.221
|% -10,48
|
|ARDYZ
|16,14
|37.010.597
|% -10,33
|
|QNBFL
|142,00
|3.947.278
|% -7,79
|
|HUBVC
|40,00
|56.548.600
|% -7,36
|
|ARSAN
|4,92
|11.151.634
|% -7,34
|
|ASELS
|28,90
|2.052.407.846
|% -0,62
|
|THYAO
|15,25
|1.842.392.337
|% 2,42
|
|GSRAY
|3,42
|1.088.574.730
|% 18,75
|
|ODAS
|2,33
|1.045.299.211
|% 8,37
|
|PETKM
|4,17
|538.483.514
|% 0,48
|
|ODAS
|2,33
|1.045.299.211
|% 8,37
|
|GSRAY
|3,42
|1.088.574.730
|% 18,75
|
|KRDMD
|2,98
|475.779.376
|% 2,76
|
|PETKM
|4,17
|538.483.514
|% 0,48
|
|BJKAS
|2,95
|366.788.815
|% 2,43
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8448
|7,8841
|% -0,40
|
|Frank
|6,1391
|6,1761
|% -0,03
|
|Riyal
|1,6080
|1,6161
|% -0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.581
|1.581
|-1,55
|
|Altın Gr.
|308
|308
|-0,35
|
|Cumhuriyet
|2.038
|2.068
|3,00
|
|Tam
|2.029
|2.080
|-1,11
|
|Yarım
|981
|1.006
|-0,53
|
|Çeyrek
|492
|503
|-0,27
|
|Gümüş.Ons
|17,76
|17,81
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,46
|3,47
|0,01
|
|B. Petrol
|57,27
|57,27
|-0,06
|
Seans Raporu
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