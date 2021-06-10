***IZFAS*** İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan)
10.06.2021 17:53
***IZFAS*** İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan) )
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İzahname (SPK Onayına Sunulan)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 01.06.2021 tarihinde almış olduğu karara istinaden, Şirketimizin 16.875.000 -TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle %250 oranında 42.187.500-TL arttırılarak 59.062.500 -TL'ye çıkarılması kapsamında hazırlanan Taslak İzahname ekte olup, gerekli başvuru Sermaye Piyasası Kurulu ' na yapılmıştır. İzahnamenin onaylanması halinde SPK onaylı izahname ayrıca ilan edilecektir.
Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız
Saygılarımla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941782
BIST
17:491.458
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 8,58
|Açılış
|: 1.453
|
|Önceki Kapanış
|: 1.449
|
1.462
En Düşük
1.450
17:498,4423
En Yüksek
|Değişim
|: -1,72%
|| -0,1476
|Açılış
|: 8,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5750
|
8,5984
En Düşük
8,4313
17:4910,2966
En Yüksek
|Değişim
|: -1,63%
|| -0,1704
|Açılış
|: 10,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4600
|
10,4809
En Düşük
10,2792
17:49512,55
En Yüksek
|Değişim
|: -1,74%
|| -9,09
|Açılış
|: 512,55
|
|Önceki Kapanış
|: 521,64
|
521,79
En Düşük
510,20
BIST En Aktif Hisseler17:47
|EMKEL
|2,09
|5.999.847
|% 10,00
|
|GSDDE
|6,71
|3.925.571
|% 10,00
|
|FENER
|36,54
|457.181.018
|% 9,99
|
|INTEM
|44,94
|14.037.781
|% 9,99
|
|MZHLD
|48,10
|4.768.285
|% 9,97
|
|YESIL
|3,51
|68.431.572
|% -10,00
|
|METUR
|6,31
|7.307.131
|% -9,99
|
|ATATP
|31,62
|359.884.724
|% -9,97
|
|MERIT
|172,40
|1.272.777
|% -9,97
|
|EPLAS
|27,50
|28.974.470
|% -9,95
|
|KOZAL
|128,40
|2.040.790.503
|% 2,31
|
|GARAN
|8,48
|1.517.016.081
|% 1,44
|
|THYAO
|14,44
|1.096.062.488
|% -0,82
|
|EKGYO
|2,17
|988.108.256
|% 6,37
|
|YKBNK
|2,29
|520.719.816
|% 0,88
|
|EKGYO
|2,17
|988.108.256
|% 6,37
|
|YKBNK
|2,29
|520.719.816
|% 0,88
|
|GARAN
|8,48
|1.517.016.081
|% 1,44
|
|IHLGM
|1,26
|151.686.376
|% 1,61
|
|IHLAS
|0,64
|63.022.468
|% 3,23
|
|17:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4374
|8,4408
|% -1,74
|
|Euro
|10,2862
|10,2903
|% -1,69
|
|Sterlin
|11,9003
|11,9599
|% -1,55
|
|Frank
|9,3773
|9,4338
|% -1,81
|
|Riyal
|2,2420
|2,2533
|% -1,82
|
|17:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.890
|1.891
|1,80
|
|Altın Gr.
|515
|515
|-7,01
|
|Cumhuriyet
|3.401
|3.453
|-54,00
|
|Tam
|3.387
|3.474
|-50,14
|
|Yarım
|1.637
|1.681
|-24,26
|
|Çeyrek
|821
|840
|-12,13
|
|Gümüş.Ons
|27,84
|27,87
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|7,58
|7,59
|-0,08
|
|B. Petrol
|72,60
|72,60
|0,38
|
Seans Raporu
17:47
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17:59GSRAY
Yüzde 4.36 oranında artışla 3.59 lira fiyatla işlem gören hissede 58, 351, 238 adet işlem
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17:57DZGYO
Yüzde 9.14 oranında artışla 2.15 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 243, 046 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 11, 86 artarak (% 0.77 ) 1, 562
-
17:56XU100
Endeks 1, 459 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 65 üstünde . İşlem hacmi 14, 857.00 milyon TL de
-
17:55BERA
Yüzde 6.17 oranında artışla 24.44 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 114, 062 adet işlem