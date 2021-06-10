***IZFAS*** İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan)









***IZFAS*** İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİzahname (SPK Onayına Sunulan)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuzun 01.06.2021 tarihinde almış olduğu karara istinaden, Şirketimizin 16.875.000 -TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle %250 oranında 42.187.500-TL arttırılarak 59.062.500 -TL'ye çıkarılması kapsamında hazırlanan Taslak İzahname ekte olup, gerekli başvuru Sermaye Piyasası Kurulu ' na yapılmıştır. İzahnamenin onaylanması halinde SPK onaylı izahname ayrıca ilan edilecektir.Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarızSaygılarımlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941782BIST